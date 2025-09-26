Madagascar: Volleyball/Championnat de Madagascar D1 - Trois équipes de la Gendarmerie en demi-finales

La manifestation « Leo délestage » n'a pas impacté la compétition. La phase finale du championnat de Madagascar de volleyball en première division, s'est bel et bien déroulée sans incident, toute la journée jusqu'à tard hier soir, au Palais des Sports de Mahamasina. Trois formations de la Gendarmerie nationale de volleyball (GNVB), dont deux masculines et une féminine, ont validé leur ticket pour les demi-finales.

La première équipe de la GNVB, championne nationale en titre, a éliminé sans trop de résistance Mama (3-0). Sa deuxième équipe a, quant à elle, écarté Nadji VB d'Atsinanana (3-0). Cosfa a, de son côté, battu la deuxième formation de l'Akany Sambatra Itaosy (3-0). Enfin, ASI1 a dominé sans appel Pole (3-0).

En demi-finales, GNVB1 affrontera Cosfa, tandis que GNVB2 sera opposée à ASI1, vice-champion national.

Chez les filles, le club tenant du titre, la GNVB, s'est imposé (3-0) contre EVBI d'Ihorombe. L'équipe vice-championne, l'ASI, a, pour sa part, disposé de Mami d'Atsinanana (3-0). Squad, l'une des équipes favorites du championnat, a écarté ECVB d'Atsinanana (3-0). AMVB de Mandroseza, enfin, a souffert pour s'imposer en cinq sets contre BI'AS Itaosy (3-2).

La GNVB rencontrera l'AMVB, et Squad sera opposée à l'ASI en demi-finale.