Madagascar: Spectacle - Denise chante pour la santé mentale

26 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

La chanteuse Denise sera l'invitée d'honneur de l'IFM Analakely pour le lancement du festival « La Nuit des Idées » qui se tiendra le 10 octobre. Avant son grand concert au Palais des Sports Mahamasina le 19 octobre, Denise se produira dans un cadre plus intimiste, offrant à son public une proximité rare avec l'artiste, loin de l'effervescence des grandes scènes.

Cette année, le festival mettra en lumière un thème crucial : la santé mentale. Denise, engagée depuis longtemps pour cette cause, apportera sa voix et son énergie pour sensibiliser et briser les tabous, aux côtés de professionnels de santé, anthropologues et historiens. Mais ce spectacle n'est pas seulement un moment musical. Une partie des recettes sera reversée à l'association Me Haino You, active à Toamasina, sa ville natale, soulignant l'attachement profond de Denise à ses racines et son engagement solidaire.

Pour les fans, c'est l'occasion de découvrir une Denise différente, plus proche, plus personnelle, où la musique rencontre la solidarité.

