Madagascar: Histoire - L'exil de Ranavalona III exposé au Musée de la photo

L'histoire malgache reprend vie au Musée de la photo d'Anjohy avec l'exposition « Exilées », qui met en lumière le destin de Ranavalona III à partir de fin octobre.

Ranavalona III, dernière reine de Madagascar, privée de trône et contrainte à l'exil par la colonisation française, s'invite dans l'actualité culturelle de la capitale. À partir de fin octobre, le Musée de la photo d'Anjohy présentera l'exposition « Exilées », dédiée à la mémoire de cette figure emblématique qui a marqué la fin de la monarchie malgache et dont le destin continue de fasciner. Cette programmation s'inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine et de transmission de l'histoire malgache.

Elle fait également écho à la rentrée littéraire en France, puisque l'exposition offrira un cadre idéal à la venue de l'écrivaine et chercheuse Hella Feki. Son ouvrage Une reine sans royaume (JC Lattès, 2025) retrace avec sensibilité et rigueur historique le parcours de Ranavalona III, du faste des palais royaux aux humiliations de l'exil forcé à Alger, où elle vécut jusqu'à sa mort en 1917.

Café-Histoire

En marge de l'exposition, un Café-Histoire se tiendra le mercredi 22 octobre au Musée de la photo, en partenariat avec l'Institut français de Madagascar, sur le thème : « Ranavalona III, une reine sans royaume ». L'événement réunira chercheurs, passionnés et grand public autour d'un échange avec Hella Feki. Les discussions porteront sur le rôle politique et symbolique de la reine, les bouleversements de la colonisation et les représentations actuelles de cette figure féminine, souvent réduite à son exil.

Au-delà d'un simple rendez-vous culturel, ce Café-Histoire s'annonce comme un espace de réflexion où mémoire et littérature dialoguent. Il invite à reconsidérer l'héritage de Ranavalona III, à redonner chair à une femme dont l'histoire personnelle croise celle d'une nation privée de sa souveraineté.

Entre patrimoine, mémoire et actualité éditoriale, l'exposition « Exilées » et la rencontre avec Hella Feki offrent au public malgache une opportunité rare : relire l'histoire nationale à travers les mots d'une écrivaine et les images d'un musée qui place la mémoire au coeur de la modernité culturelle.