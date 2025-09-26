Madagascar: Portrait - Andoniaina sacré au grand championnat hip-hop de l'océan Indien

L'île Maurice a vibré au rythme du hip-hop le 13 septembre dernier lors du Festival Bouzé - Indian Ocean Championship 2025. Au terme d'une compétition de haut niveau, le danseur malgache Andoniaina s'est imposé en remportant le trophée de ce prestigieux concours. « Je suis incroyablement heureux, presque incrédule d'avoir gagné dans un cadre aussi international », confie-t-il, ému, en repensant au travail acharné derrière ce succès, malgré les contraintes du temps, de l'école et du travail.

Passionné de danse depuis 2017, Andoniaina a commencé par simple curiosité, inspiré par ses amis. Très vite, la musique et le mouvement deviennent une véritable passion qui le pousse à franchir les étapes, de l'amateurisme à la scène professionnelle.

« J'ai choisi le hip-hop pour sa liberté d'expression et la richesse de sa culture, qui englobe non seulement la danse, mais aussi le rap, le graffiti et une histoire forte », explique-t-il. Popping, créations chorégraphiques, performances multidisciplinaires... le jeune artiste aime explorer tous les styles tout en restant fidèle à sa base hip-hop.

Faire voyager

Formé au sein d'une communauté dynamique à Antananarivo, Andoniaina a su s'entourer de mentors et de danseurs passionnés, affinant son art au fil des rencontres. Pour lui, la danse n'est pas seulement un spectacle : elle est un moyen de transmettre des messages, de partager une vision et de stimuler la créativité, tout en entretenant le corps et l'esprit.

Ambitieux, Andoniaina rêve désormais de présenter ses propres créations sur des scènes encore plus larges, au-delà des compétitions. Son prochain défi : un festival prévu en octobre, qu'il prépare activement avec son équipe.

« Mon objectif est de faire voyager mon style et de créer des oeuvres originales qui parlent à tous », affirme-t-il avec détermination.

Son parcours illustre les opportunités uniques offertes par la danse : rencontres internationales, réseaux professionnels, bien-être physique et mental, mais aussi la chance de vivre de sa passion tout en continuant à apprendre. Un exemple inspirant pour la jeunesse malgache, qui voit dans la culture urbaine un tremplin vers l'épanouissement personnel et la reconnaissance mondiale.

Avec cette victoire éclatante, Andoniaina confirme qu'avec passion, persévérance et créativité, un talent né à Madagascar peut conquérir les plus grandes scènes de l'océan Indien et, bientôt, du monde.