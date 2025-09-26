Madagascar: Mahajanga II - Des carrières de sable opposent Betsako et Ambalakida

Les activités d'extraction de sable sont suspendues, depuis plusieurs semaines dans la commune urbaine de Mahajanga. Les dégâts écologiques constatés dans les carrières de Maroala et d'Amborovy sont trop importants et ne permettent plus l'exploitation du sable.

La délimitation foncière d'une carrière de sable située à Ankazomena, entre la commune rurale de Betsako et deux autres carrières situées à Ambalakida, oppose les deux communes, dans le district de Mahajanga II.

Le gouverneur de la région Boeny a réuni les deux maires, mercredi, dans son bureau au bloc administratif d'Ampisikina, afin de trouver une solution à ce litige.

Le différend repose principalement sur trois points : primo, la délimitation du territoire déterminant l'emplacement de la carrière de sable à Ankazomena, administrativement rattachée à la commune de Betsako, bien que les habitants concernés résident dans la commune d'Ambalakida ; secundo, les recettes issues de l'exploitation de cette carrière, situées à Betsako, qui constituent un enjeu majeur pour les deux communes ; tertio, l'accès à la carrière qui passe par le fokontany d'Ankazomena.

Les deux maires ont exposé leurs problèmes au gouverneur ainsi qu'aux différents responsables régionaux, en évoquant notamment les exigences de leurs conseillers municipaux respectifs, les attentes des électeurs et surtout, la question des ristournes qui ne sont plus équitablement réparties.

Entente

« Je vous demande de faire preuve de tolérance mutuelle en attendant une solution. La commune de Betsako continuera de percevoir les ristournes provenant de la carrière d'Ankazomena, tandis que la commune d'Ambalakida recevra celles provenant de ses deux carrières. Vous devez vous entendre concernant les problèmes d'accès aux carrières. Je sais que vous êtes tous deux soucieux des sources de revenus de vos communes, dans l'intérêt de vos populations », déclare Mokhtar Andriantomanga.

Il convient de rappeler que des consultations de différentes cartes ont été menées durant cette rencontre, notamment Google Maps, la carte de l'Institut de cartographie de Madagascar (FTM) ainsi que le Schéma d'aménagement du territoire (2010-2025) des deux communes.

Une prochaine rencontre avec le préfet de Mahajanga et le chef du service de l'Aménagement du Territoire sera organisée afin de procéder à une analyse technique et à la délimitation définitive du terrain. Une visite sur les lieux avec des techniciens est également prévue.