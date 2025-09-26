Ile Maurice: Priscilla Muthoora-Thakoor, première femme gouverneure, et Ramsamy Chinniah nommé «Second Deputy Governor»

La Banque de Maurice vit une page historique. Pour la première fois, une femme est nommée à sa tête : Priscilla MuthooraThakoor. Elle succède à Rama Sithanen au poste de gouverneur. En parallèle, Ramsamy Chinniah, cadre chevronné de l'institution, a été désigné «Second Deputy Governor». Cette double nomination, officialisée par un communiqué du Bureau de la Présidence, intervient dans un contexte délicat de transition pour l'institution centrale.

Première femme à la tête de la Banque centrale

Priscilla Muthoora - Thakoor , ancienne lauréate du Dr Maurice Curé SSS, devient la première femme à occuper la fonction de gouverneure de la Banque de Maurice. Son parcours témoigne d'une expertise reconnue dans les domaines macroéconomiques et financiers, forgée au sein d'institutions internationales et enrichie par des recherches de haut niveau. Avant sa nomination, elle était Resident Advisor à l'Africa Training Institute du Fonds monétaire international (FMI), poste qu'elle occupait depuis janvier 2023.

Dans ce rôle, elle enseignait et conseillait sur les politiques macroéconomiques et financières auprès des pays membres africains.

Son expérience au sein du FMI remonte à 2009, année où elle a intégré l'institution dans le prestigieux Economist Program. Elle a successivement travaillé dans les départements des finances publiques (Fiscal Affairs), de l'hémisphère occidental (Western Hemisphere), du Moyen Orient et d'Asie centrale (Middle East and Central Asia), ainsi qu'à l'Institute for Capacity Development.

Au FMI, Priscilla Muthoora Thakoor a participé à plusieurs missions économiques, notamment en Algérie, au Burundi, au Cameroun, en République dominicaine, à Madagascar, en Namibie et au Panama. Entre 2012 et 2014, elle a fait partie de l'équipe centrale chargée du Fiscal Monitor, publication phare du FMI. Elle y a produit des analyses sur l'ajustement budgétaire en période d'incertitude, la mobilisation des recettes domestiques et les règles de dépenses publiques.

Ses recherches les plus récentes se concentrent sur les inégalités et l'économie politique de la croissance inclusive, des thèmes particulièrement pertinents pour les pays émergents et en développement. Priscilla Muthoora Thakoor est titulaire d'un MSc en Economics for Development et d'un doctorat en économie de l'université d'Oxford, confirmant ainsi un profil académique de haut niveau.

Le parcours de la nouvelle gouverneure croise également l'histoire de la Banque de Maurice. En effet, avant son entrée au FMI, elle avait travaillé comme Research Officer à la Banque centrale. En juillet 2009, elle avait démissionné en même temps que son mari, Jeevendranath Thakoor, lui aussi Research Officer à l'époque, afin de rejoindre ensemble le FMI. Cette expérience passée au sein de l'institution constitue un retour symbolique pour elle, cette fois au plus haut niveau de responsabilité.

La nomination de Priscilla Muthoora Thakoor intervient alors que Rama Sithanen a accepté de quitter la direction de la Banque de Maurice après que Navin Ramgoolam lui a demandé de step down. Selon ses propres déclarations, il a consenti à cette démission sous certaines conditions, encore en discussion avec le Premier ministre.

Rama Sithanen a confirmé que son départ sera effectif le 30 septembre, le temps d'assurer le handing over. Il a également annoncé qu'il quittera la présidence de la Financial Services Commission et a souhaité «bonne chance» à son successeur.

Ramsamy Chinniah, «Second Deputy Governor»

En parallèle à cette nomination, la Présidence a officialisé celle de Ramsamy Chinniah au poste de Second Deputy Governor. Cette désignation a surpris plus d'un, alors que Marjorie Heerah-Pampusa, directrice du pôle Économie, analyses, recherches et statistiques, était pressentie pour succéder à Gérard Sanspeur, poussé à la démission le 29 août, après un dossier à charges préparé par l'institution elle-même.

C'est finalement un autre cadre maison qui a été choisi. Ramsamy Chinniah a reçu sa lettre de nomination et a exprimé sa gratitude : «Je n'ai aucun doute que c'est la meilleure équipe pour relever les défis auxquels la Banque de Maurice sera confrontée. Mais il s'agit surtout de lui rendre la sérénité après cette longue période de tensions et d'instabilité. La nouvelle direction incarne un mélange de jeunesse et d'expérience.»

Ramsamy Chinniah compte plus de quarante ans de carrière au sein de la Banque de Maurice. Il a commencé comme simple Clerk, avant de gravir un à un les échelons. Spécialiste de la supervision bancaire, il a passé trente-deux ans dans ce département, dont il est devenu directeur en 2021.

Il est Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants et titulaire d'une maîtrise en Financial Economics. Jusqu'ici directeur du pôle Supervision, il incarne le profil du technocrate de longue date, reconnu pour sa loyauté et sa constance au sein de l'institution.

Originaire du village de Rivière du-Rempart, Ramsamy Chinniah est marié et père de deux enfants. Sa fille, âgée de 26 ans, poursuit actuellement son pupillage en droit, tandis que son fils étudie la médecine à l'étranger.