Ile Maurice: Megh Pillay confirmé à la tête d'Airport Holdings Ltd

L'attente a pris fin à Airport Holdings Ltd (AHL). La nomination de Megh Pillay comme président exécutif du groupe, validée dès le 5 septembre par le Conseil des ministres mais suspendue pour un «détail» administratif, a été officiellement entérinée, selon des sources gouvernementales.

Megh Pillay prendra sous peu les commandes d'AHL, qui contrôle une vingtaine de filiales, dont Air Mauritius et Airports of Mauritius. Actif stratégique national, AHL est jugée vitale pour la connectivité aérienne, le tourisme et le commerce international de l'île. Sa nouvelle direction intervient alors qu'Air Mauritius traverse une phase délicate et que des réformes urgentes sont attendues.

Âgé d'une soixantaine d'années, Megh Pillay est une figure familière du secteur public. Cet ancien dirigeant d'Air Mauritius - qu'il avait déjà remis à flot en 2003- 2005 puis brièvement en 2016 - s'est illustré à la tête de la State Trading Corporation, de Mauritius Telecom et de l'Agricultural Marketing Board. Il y a imposé rigueur financière, réformes structurelles et gouvernance transparente.

Sa mission à AHL est claire : stabiliser le groupe, restaurer la confiance et redresser Air Mauritius, tout en pilotant une transformation vers des modèles plus modernes - partenariats public-privé, alliances internationales - sans compromettre les intérêts nationaux.

Le choix de lui confier, à titre transitoire, la présidence et la direction exécutive s'appuie sur le Code national de gouvernance, qui prévoit une flexibilité en cas de circonstances exceptionnelles. Des garde-fous, dont la présence d'administrateurs indépendants et de comités spécialisés, doivent garantir la transparence pendant cette période.

Le gouvernement espère que cette direction resserrée permettra d'accélérer les réformes, avant un retour à la séparation stricte entre président et directeur général une fois la stabilité retrouvée.