Ile Maurice: Kailesh Jagutpal - «En dix mois, Anil Bachoo a fait reculer la santé publique de dix ans»

Le MSM a tenu, hier, une conférence de presse au bâtiment du Sun Trust, axée sur l'état du système de santé. L'ancien ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, accompagné de ses collègues du secteur, a dénoncé ce qu'il qualifie de «grave détérioration» du service public depuis l'arrivée d'Anil Bachoo à la tête du ministère. Le thème de cette rencontre était «Nou pei pe soufer».

D'entrée de jeu, Kailesh Jagutpal a tiré à boulets rouges sur son successeur. «En dix mois seulement, ce gouvernement a fait reculer le service public de santé de dix ans», a-t-il déclaré. Selon lui, le personnel médical est démotivé, la population se plaint quotidiennement des services hospitaliers et la confiance envers le système public s'effrite au profit du privé. Il a accusé le ministre Anil Bachoo de prendre des décisions «irréfléchies» aux conséquences dramatiques.

Il a cité en exemple le dossier des enfants atteints de cancer envoyés à l'étranger : «Avec les changements opérés par le ministre, sept enfants sont décédés. C'est extrêmement grave et montre un manque de vision et de planification.»

L'ancien ministre reproche à Anil Bachoo de constamment rejeter la faute sur l'ancien gouvernement : «Même après dix mois, il continue de blâmer ses prédécesseurs. Mais qu'at-il fait, lui, pour améliorer le système ? Aucun projet concret n'a été mis en oeuvre.» Selon Kailesh Jagutpal, le ministre se cache derrière l'argument du manque de personnel : «L'année dernière, avec le même effectif, le système fonctionnait, même au plus fort de la dengue. Le problème n'est pas le nombre d'employés, mais l'absence d'idées et de leadership.»

Pour appuyer son propos, Kailesh Jagutpal a mis en avant les chiffres des années où le MSM dirigeait le ministère. En 2015, Maurice comptait 1 103 médecins spécialistes dans le service public, contre 1 719 en 2023, soit une augmentation de près de 56 %.

Des recrutements ont également été effectués dans les autres corps hospitaliers. Sur le Service d'aide médicale urgente (SAMU), il a rappelé qu'un expert français avait qualifié le dispositif mauricien de performant, à condition de poursuivre la formation du personnel. «Contrairement à ce qu'affirme Anil Bachoo, le SAMU fonctionne bien», a insisté Kailesh Jagutpal.

Autre sujet : les paiements aux fournisseurs et au personnel. Kailesh Jagutpal a tenu à clarifier que ce n'est pas au ministre d'intervenir dans les procédures de procurement. «Si des paiements sont retardés, c'est à l'officier de procurement de s'expliquer. On ne peut pas faire croire à la population que le ministère doit de l'argent.»

Concernant les heures supplémentaires, notamment héritées de la période du Covid, Kailesh Jagutpal a rejeté la responsabilité sur certains employés qui auraient soumis leurs fiches avec des mois de retard. Il a aussi contesté les chiffres avancés par son successeur:

«Le ministre parle de Rs 500 millions d'arriérés d'overtime, mais qu'il nous montre où cela figure dans les budget estimates. Il prend en réalité les fonds alloués au paiement des heures supplémentaires de cette année pour régler celles des années précédentes. C'est une pratique courante, un carry forward, qui a toujours existé.»

Pour conclure, l'ancien ministre de la Santé a exigé la mise en place d'un factfinding committee sur le cas des enfants cancéreux décédés après le changement de protocole décidé par Anil Bachoo.

Il a aussi critiqué l'Alliance du changement, actuellement au pouvoir, sur sa promesse non tenue concernant les médicaments gratuits, soulignant que les dépenses de santé «out of pocket» ont considérablement augmenté. «Le ministre de la Santé doit présenter ses excuses au personnel médical, démissionner et laisser la place à quelqu'un de plus compétent», a conclu Kailesh Jagutpal.