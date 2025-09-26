Ile Maurice: Reeaz Chuttoo - «Il faudra organiser d'autres ateliers, le temps est insuffisant»

La deuxième journée des Assises du travail, organisée mercredi à l'Atal Bihari Vajpayee Institute of Public Service and Innovation à Réduit, a été, une nouvelle fois, riche en échanges. Les discussions, variées et parfois intenses, ont mis en évidence un constat partagé : la situation de l'emploi mérite bien plus que trois jours de débats.

Pour Reeaz Chuttoo, président de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), il est clair que ces rencontres doivent se poursuivre. «L'organisation a été bien faite. Mais les personnes présentes ont été choquées par le nombre de questions restées en suspens. Il y a tellement de sujets brûlants que le temps n'est jamais suffisant. Définitivement, il faudra organiser d'autres rencontres», a-t-il déclaré.

Parmi les thématiques évoquées figurent la politique de l'emploi, le rôle des travailleurs étrangers, l'avenir de la jeunesse et la question de l'émigration. «Faut-il faciliter les démarches pour permettre à nos jeunes de quitter le pays ou au contraire créer les conditions pour les retenir ?», interroge le président de la CTSP.

Le syndicaliste a aussi dénoncé les violations aux lois du travail : des employeurs qui embauchent sans permis, d'autres qui disparaissent en laissant leurs employés sans ressources. «Il y a comme un trafic : certains en profitent, d'autres en sont victimes.» La journée promet d'être encore plus animée, avec un accent mis sur la politique salariale. D'autres sujets, comme la rétention des talents mauriciens, n'ont pas encore été abordés faute de temps.

En toile de fond, un paradoxe interpelle : un rapport publié récemment propose 76 recommandations pour faciliter l'emploi des étrangers, alors que les Assises mettent en avant la protection des travailleurs locaux. «L'initiative est bonne mais ce n'est que la cerise sur le gâteau. Il faudra à nouveau se rencontrer», a conclu Reeaz Chuttoo.