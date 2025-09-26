Sénégal: La commune de Méouane et Eramet Grande Côte signent un accord pour booster le développement local

Méouane — La mairie de Méouane (Tivaouane, ouest) et la société minière Eramet Grande Côte ont signé, jeudi à Méouane un protocole d'accord visant à stimuler le développement local par des investissements ciblés dans l'agriculture, l'éducation, la santé et la promotion de la femme, a constaté l'APS.

Le maire de Méouane Cheikh Tidiane Sall a présidé la cérémonie de signature de cet accord, en présence du directeur général d'Eramet Grande Côte, Frédéric Zanklan.

Cet accord marque le premier acte officiel de partenariat entre la commune, créée en 1972, et cette société privée implantée sur son territoire depuis 2014 et qui exploite une concession de 106 km le long de la Grande Côte.

Des projets concrets pour les communautés locales

Dans le domaine de l'agriculture, il est prévu la création d'un périmètre agricole clôturé, équipé de forages et bassins de rétention, la mise à disposition d'intrants et de matériels agricoles, ainsi qu'un suivi technique pour améliorer la productivité des exploitants locaux et sécuriser les cultures.

Sur le plan de l'éducation, l'accord envisage la construction d'un terrain multifonctionnel au lycée de Méouane, ainsi que de deux salles de classe supplémentaires, l'installation de 800 mètres de clôture, pour sécuriser les écoles, la distribution de 300 kits scolaires aux élèves ayant réussi au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) en 2025 et l'attribution de bourses mensuelles de 15 000 FCFA aux cinq meilleurs élèves en classe de Troisième au collège.

Au plan sanitaire, la société minière devra dégager une enveloppe de 18 millions de francs CFA pour financer la construction d'un poste de santé à Fass Boye, afin d'améliorer l'accès des populations locales aux soins.

L'accord prévoit aussi la mise à la disposition des groupements féminins d'un budget de 5 millions de francs CFA, pour soutenir des projets générateurs de revenus et renforcer l'autonomisation économique des femmes.

Engagements de transparence et de bonne gouvernance

Selon les termes de l'accord, la mairie de Méouane s'engage à utiliser les fonds exclusivement pour les projets définis, à identifier les bénéficiaires et à rendre compte régulièrement de l'avancement des initiatives.

Le protocole prévoit également un audit annuel confié à un auditeur indépendant, afin d'assurer la transparence et la bonne gestion des ressources.

D'une durée initiale d'un an, renouvelable par avenant, l'accord comprend des clauses relatives à la confidentialité, à la force majeure et des mécanismes stricts, en cas de manquement.

Les deux parties réaffirment leur attachement aux principes d'éthique, de transparence et de lutte contre toute forme de corruption.

Le maire Cheikh Tidiane Sall s'est dit "fier" de présider cette cérémonie jugée "historique", saluant l'implication de la société Eramet Grande Côte et de ses partenaires dans le développement économique et social de la commune.

Il a insisté sur l'importance de développer le contenu local, pour que les retombées des activités de l'entreprise profitent directement aux populations riveraines.

Un comité de suivi de l'accord sera mis sur pieds pour mieux planifier les actions à déterminer à partir du protocole, selon les signataires.