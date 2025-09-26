Sénégal: Louga - Lancement du Plan de développement communal inclusif 2026-2030

26 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — La commune de Louga (nord) a procédé jeudi au lancement de son nouveau Plan de développement communal inclusif (PDCI) pour la période 2026-2030, a annoncé son secrétaire municipal Madické Dieng.

"Aujourd'hui, nous sommes heureux de prendre part au lancement du plan de développement communal inclusif horizon 2026-2030. Un plan local de développement est un document stratégique qui regroupe l'ensemble des besoins de la commune durant cinq ans", a-t-il expliqué.

Il a souligné que le précédent plan étant arrivé à terme en 2022, le conseil municipal a délibéré le 23 septembre dernier pour la réactualisation de ce document.

Selon M. Dieng, le PDCI constitue "un outil indispensable" pour orienter les priorités de la commune et attirer les partenaires techniques et financiers.

La cérémonie de lancement a été présidée par l'adjoint au maire, Mor Sylla, en présence de représentants des services techniques, de groupements de femmes, de conseils de quartier et d'organisations de personnes vivant avec un handicap.

Le secrétaire municipal a précisé que le caractère inclusif du nouveau plan vise à renforcer la prise en charge des préoccupations des personnes handicapées.

"La commune de Louga s'est toujours distinguée dans ce domaine, en remportant, il y a quelques années, le trophée de la ville la plus inclusive", a-t-il fait valoir.

