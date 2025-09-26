Sénégal: Thilogne - Une cinquantaine de jeunes formés aux métiers du numérique et de la musique

26 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thilogne — Une cinquantaine de jeunes venus de différentes localités du département de Matam (nord ) ont démarré, jeudi, une formation dans divers métiers du numérique et de la musique, dans le cadre du projet "Dawol Festa", a constaté l'APS.

"Nous avons décidé, en tant qu'acteurs évoluant dans le volet culturel, d'offrir une formation à des jeunes filles et garçons issus de différentes localités du département de Matam. Elle sera axée sur les métiers du numérique et de la musique, a savoir l'infographie, l'arrangement musical, l'animation, la prise de vue et la photo", a dit Ousmane Sow, coordonnateur de Dawol Festa.

Il s'exprimait à l'occasion du démarrage officiel de cette formation qui se tient à la Fabrique artistique, culturelle et citoyenne (FACC) de Thilogne, en présence d'une délégation venue représenter le maire de la commune.

Selon l'acteur culturel, cette formation a pour objectif de permettre à des jeunes de suivre des formations tout en restant dans leur terroir.

Il a ajouté qu'avant, pour ces types de formation, il fallait aller jusqu'à Dakar pour en bénéficier.

Les initiateurs comptent également collaborer avec des structures de l'Etat pour mettre en place des infrastructures pour permettre aux jeunes d'évoluer dans des métiers liés à la culture.

Une cérémonie de remise d'attestations et de prestations musicales est prévue à la fin de la formation, lundi.

