Sénégal: Un festival à Ziguinchor en novembre pour 'maximiser' le potentiel cinématographique

Dakar — La première édition de "Ziguinchor international film festival and animation (ZIFFA)", qui se tiendra, du 12 au 15 novembre 2025, se veut un cadre de maximisation du potentiel cinématographique de la région de Casamance, permettant de stimuler la venue de tournages nationaux et internationaux, a-t-on appris des organisateurs.

Selon un communiqué parvenu à l'APS, cette rencontre de quatre jours entend se positionner comme un festival international de films de fiction et un marché professionnel.

Il indique que l'idée serait d'arriver à renforcer la formation et l'emploi de talents locaux, tout en proposant une offre de cinéma "dans et pour la ville", à destination de tous les habitants et des cinéphiles en général.

Il est prévu au cours de ce festival, plusieurs rendez-vous, entre autres, la projection de plus de 30 films, une exposition photographique intitulée "Regards sur la ville de Ziguinchor", une rencontre axée sur le thème "Femmes en lumière", deux ateliers de formation cinéma destinés aux jeunes professionnels, des séances de contes, etc.

"La conviction du président du ZIFFA, Babacar Bâ, qui fut responsable de la promotion et de la production du Grand Théâtre National est que les jeunes réalisateurs, techniciens et acteurs, ont besoin d'être davantage soutenus dans leur quête pour créer des films de qualité", peut-on lire dans le communiqué.

Il souligne qu'au-delà de l'ambition de valoriser la culture casamançaise et de soutenir l'économie locale, l'idée est d'associer "plaisir du cinéma et responsabilité éthique", en "maximisant" les bénéfices pour les communautés locales et les professionnels locaux.

"Les enjeux qui lient cinéma et tourisme sont considérables. La Casamance, qui a un haut potentiel touristique, va mettre en exergue ses sublimes images lors du ZIFFA qui va faire rayonner son image de marque afin d'amorcer une nouvelle dynamique au profit du développement touristique de ce territoire", ajoute la même source.

Elle note que le ZIFFA, reste un moment idéal pouvant "contribuer à cette vague porteuse, de rendre le cinéma africain encore plus désirable auprès d'un plus large public et d'explorer cette industrie dynamique qui lutte pour sa reconnaissance sur la scène mondiale".

AMN//HK/MTN