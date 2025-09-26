Sénégal: Un festival à Ziguinchor en novembre pour 'maximiser' le potentiel cinématographique

26 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La première édition de "Ziguinchor international film festival and animation (ZIFFA)", qui se tiendra, du 12 au 15 novembre 2025, se veut un cadre de maximisation du potentiel cinématographique de la région de Casamance, permettant de stimuler la venue de tournages nationaux et internationaux, a-t-on appris des organisateurs.

Selon un communiqué parvenu à l'APS, cette rencontre de quatre jours entend se positionner comme un festival international de films de fiction et un marché professionnel.

Il indique que l'idée serait d'arriver à renforcer la formation et l'emploi de talents locaux, tout en proposant une offre de cinéma "dans et pour la ville", à destination de tous les habitants et des cinéphiles en général.

Il est prévu au cours de ce festival, plusieurs rendez-vous, entre autres, la projection de plus de 30 films, une exposition photographique intitulée "Regards sur la ville de Ziguinchor", une rencontre axée sur le thème "Femmes en lumière", deux ateliers de formation cinéma destinés aux jeunes professionnels, des séances de contes, etc.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"La conviction du président du ZIFFA, Babacar Bâ, qui fut responsable de la promotion et de la production du Grand Théâtre National est que les jeunes réalisateurs, techniciens et acteurs, ont besoin d'être davantage soutenus dans leur quête pour créer des films de qualité", peut-on lire dans le communiqué.

Il souligne qu'au-delà de l'ambition de valoriser la culture casamançaise et de soutenir l'économie locale, l'idée est d'associer "plaisir du cinéma et responsabilité éthique", en "maximisant" les bénéfices pour les communautés locales et les professionnels locaux.

"Les enjeux qui lient cinéma et tourisme sont considérables. La Casamance, qui a un haut potentiel touristique, va mettre en exergue ses sublimes images lors du ZIFFA qui va faire rayonner son image de marque afin d'amorcer une nouvelle dynamique au profit du développement touristique de ce territoire", ajoute la même source.

Elle note que le ZIFFA, reste un moment idéal pouvant "contribuer à cette vague porteuse, de rendre le cinéma africain encore plus désirable auprès d'un plus large public et d'explorer cette industrie dynamique qui lutte pour sa reconnaissance sur la scène mondiale".

AMN//HK/MTN

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.