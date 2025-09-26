Sénégal: Thiès - Un forum en prélude aux assises nationales des 'daaras'

La Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal (FNAECS), en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, a organisé jeudi à Thiès, un Forum national sur les problématiques liées aux "daaras" (écoles coraniques), en prélude aux prochaines assises nationales du sous-secteur, a constaté l'APS.

"Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder trois thèmes, dans trois panels thématiques, en prélude aux assises nationales des daaras", a indiqué le premier vice-président de la FNAECS, Adama Seck.

Selon lui, les thèmes abordés portent sur la gouvernance des daaras, la modernisation et la refondation du système éducatif coranique, et l'amélioration des conditions des serignes daaras (maîtres coraniques).

Il a expliqué qu"'une thématique est consacrée à l'organisation des assises, la deuxième thématique est dédiée à la gouvernance des daaras et enfin, la troisième thématique est l'organisation de la journée nationale des daaras".

Selon lui, à chaque édition de la Journée nationale des daaras organisée par le ministère, les maitres coraniques rencontrent beaucoup de difficultés.

"Nous ne pouvons pas comprendre qu'on invite des maitres coraniques et qu'on les laisse en rade au moment de l'événement et même après l'organisation de l'événement", a déploré Adama Seck.

Il évoque des problèmes d'hébergement, de restauration, qui se posent à certains maîtres coraniques qui viennent de l'intérieur du pays pour participer à la Journée nationale des daaras.

Toutes ces questions seront débattues pour essayer de trouver des solutions durables, a-t-il dit. "Nous allons [les] transmettre à la fin à qui de droit, en commençant par le ministre lui-même pour essayer de trouver des solutions définitives à ces problèmes pour qu'ils ne se répètent plus", a-t-il affirmé.

"Il s'agit d'une activité très importante pour nous au ministère de l'Education, dans le cadre des assises nationales des daaras, parce que, c'est aujourd'hui, le 25 septembre, que doit démarrer les phases départementales des assises nationales des daaras ", a pour sa part indiqué les directeur des daaras au ministère de l'Education nationale, Babacar Samb.

Il a jugé "importante" la tenue à Thiès de ce forum, pour examiner les thématiques relatives aux problématiques des "daaras". Il s'agissait d'après le document des organisateurs, de "travailler ensemble (dans) des groupes sur l'objectif des assises, les enjeux et les perspectives".

"Ce que nous attendons, est que les conclusions de ce forum national soient versées dans le panier de la réflexion au niveau des assises et que les rapports soient transmis à la présidence de la République", a dit Adama Seck.