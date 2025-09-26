Madagascar: Un message clairement exprimé au pouvoir

26 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Patrice Rabe

Le message est bien passé. Les manifestants qui l'ont martelé hier dans différents quartiers de la capitale ont prouvé leur détermination à changer le cours des événements. « Leo delestazy » est plus qu'un slogan et il recouvre un ensemble de promesses non tenues par le pouvoir.

Au centre de ce mouvement, il y a les jeunes se sentaient concernés, citoyens qui ont exprimé leur déception vis-à-vis du pouvoir et qui ont décidé de ne pas reculer devant les forces de l'ordre. L'objectif qu'ils visaient est atteint : ils ont clairement montré qu'ils ne veulent plus de faux-semblant et de belles paroles censées les endormir. Maintenant, ils attendent de vraies solutions aux problèmes de la Jirama.

Un message clairement exprimé au pouvoir

Ce rendez-vous à Ambohijatovo était attendu par toute l'opinion. Mais la majorité des Malgaches voulait exprimer clairement son mécontentement devant la situation qu'elle vit depuis longtemps. C'est une vie de privation causée par les coupures d'électricité et d'eau auxquelles elle est assujettie et le point de rupture a été atteint après les brutalités perpétrées contre les conseillers municipaux, Babà et Clémence à l'origine de la manifestation d'hier.

L'opinion s'est retrouvée unie dans cette idée de manifestation à Ambohijatovo. Le refus d'autorisation de la préfecture n'a fait que renforcer la détermination de cette opinion. Ce n'étaient plus nos deux conseillers municipaux ni les partis politiques qui menaient le mouvement. Tous les citoyens se sentaient concernés.

Le mot d'ordre était de montrer au pouvoir sa frustration et de le faire sans dégradation matérielle. Les manifestants qui se sont heurtés aux forces de l'ordre faisaient partie de la jeune génération. Il y a eu des blessés dans leur rang, mais ils n'ont pas reculé. Il y a eu des débordements. Les domiciles de deux partisans du régime ont été pillés et incendiés. Le téléphérique a été la cible de certains individus. Mais, ce n'était pas véritablement un jeudi noir que Tana a vécu. Tout le monde attend la suite des événements.

