Madagascar: David Ralambofiringa - Périple dans la SAVA pour le développement régional

Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce n'oublie pas le Nord. David Ralambofiringa effectue un périple dans la SAVA, pour le développement régional.

Celui qui est non moins coach de cette région septentrionale de l'Île applique à la lettre le développement basé sur la proximité avec les collectivités locales des districts de Sambava et Antalaha.

Bonne gouvernance

Une occasion notamment pour le MIC de tenir des séances de travail avec les autorités régionales conduites par le gouverneur, Seramila Teddy Gervais. La bonne gouvernance régionale a été, par exemple, au centre des échanges entre le ministre David Ralambofiringa et les maires des districts de Sambava et d'Antalaha.

Le ministre a insisté notamment sur les efforts à réaliser en matière d'industrialisation, le deuxième pilier de la politique générale de l'Etat. Sur ce point, d'ailleurs la région SAVA n'est pas en reste avec les unités de transformations déjà opérationnelles, dans le cadre du programme One District One Factory (ODOF).

De nombreuses initiatives sont en cours pour implanter les industries locales afin de réduire les importations. Des initiatives qui ont, par ailleurs, le mérite de prioriser les jeunes, à travers le projet Miavotse qui sera lancé au mois d'octobre prochain. Les discussions avec les autorités régionales ont également porté sur le développement des filières d'exportation, dont la vanille.

INDDL

La visite ministérielle a également été marquée par la signature de la convention de partenariat entre la région SAVA et l'Institut national de la décentralisation et du développement local. L' INDDL, rappelons-le, a pour mission principale d'appuyer les collectivités territoriales décentralisées dans différents domaines comme la formation, l'appui en conseil personnalisé...

Notons par ailleurs, la signature, durant cette mission, de la convention sur la mise en place d'un Centre de ressources destiné à la gouvernance, dans le cadre du Projet Rindra financé par l'US AID et mis en oeuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) afin d'aider le gouvernement à améliorer sa redevabilité, son efficacité pour atténuer les effets de l'instabilité́ politique cyclique.

Durant son passage à Andapa, l'un des greniers à riz du pays, le ministre David Ralambofiringa n'a pas manqué de rencontrer les acteurs de la filière rizicole. Après le Nord, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce a fait cap sur l'Est pour une visite du port de Toamasina. Nous en reparlerons.