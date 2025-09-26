Madagascar: Construction en polymur - Une alternative au parpaing qui gagne du terrain sur les côtes

Le système de construction « Polymur » - fabriqué depuis huit ans par Polytech à Ambohimalaza et développé à l'origine par une entreprise italienne il y a 45 ans - attire de plus en plus de professionnels de la construction immobilière. Plus de cent bâtiments ont déjà été réalisés à Madagascar, selon la société Polytech. Une convention, signée mercredi dernier à Ankorondrano avec Best Immo, marque une nouvelle implantation à Sainte-Marie.

Selon les parties prenantes, Best Immo a obtenu une certification de constructeur en Polymur, avec un dispositif de formation annoncé pour garantir le respect des normes. Le choix de Sainte-Marie s'explique par l'exposition de l'île -- et plus largement du littoral Est -- aux cyclones. En effet, les promoteurs mettent en avant une structure en béton armé isolé, présentée comme adaptée aux zones à risque.

Avantages évidents

Sur le plan économique, la société Polytech indique un coût « clé en main » généralement compris entre 1 million et 1,7 million d'ariary par mètre carré, selon la configuration du projet. La société avance également des gains de temps, « trois fois plus rapide qu'une construction ordinaire », d'après sa responsable commerciale, Safidy Ramamonjiarisoa.

Côté environnement, les promoteurs du produit affirment des avantages par rapport aux briques en argile ou aux parpaings (isolation thermique et acoustique, durabilité), sans étude comparative rendue publique à ce stade. Pour Best Immo, représentée par son PDG Nasa Andriantsoa, il s'agit d'introduire à Sainte-Marie une alternative aux constructions courantes en béton ou parpaings. Les premiers chantiers doivent confirmer les performances annoncées.