Madagascar: Parlons Développement - Fianarantsoa a accueilli la 4e édition

L'Université de Fianarantsoa a vibré ce 25 septembre 2025 au rythme des débats de la 4e édition de « Parlons Développement ».

Organisé en partenariat avec les associations étudiantes, et soutenu par le PNUD et la Banque mondiale, l'événement a réuni étudiants, universitaires, société civile, secteur privé et institutions publiques autour d'un thème majeur : « Comment l'innovation en gouvernance locale peut transformer le développement durable ? »

Cette rencontre a donné une place centrale à la jeunesse, invitée à partager idées et propositions pour une gouvernance plus transparente, participative et adaptée aux réalités locales. Un panel d'experts s'est joint aux discussions. On peut citer Voahirana Espérance Andrisoa, spécialiste de politiques publiques décentralisées, ou encore Tsimihipa Andriamazavarivo, engagé dans l'usage des civic tech pour renforcer la participation citoyenne.

Les échanges ont souligné l'urgence de co-construire des solutions innovantes pour relever les défis économiques, sociaux et climatiques du pays. Transparence, inclusion et implication citoyenne sont apparues comme des leviers essentiels pour bâtir un développement durable, résilient et équitable. Avec ce cycle de dialogues, « Parlons Développement » confirme son rôle de plateforme nationale de réflexion et d'action collective pour l'avenir de Madagascar.