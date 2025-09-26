Madagascar: Madagasikara Voakajy - 20 ans d'engagement pour la biodiversité

26 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Hanta Julie Razafimanahaka, directrice exécutive de Madagasikara Voakajy, a expliqué qu'à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'événement, un bilan et une projection ont été effectués. Ils ont également rendu hommage aux partenaires récompensés par des médailles de bronze et d'argent pour leur travail. Ces 20 dernières années ont été marquées par de nombreuses pressions et de nombreux défis.

Parmi les réalisations, ils comptent renforcer les équipes au sein de l'organisation pour mener à bien le travail au niveau local et faire preuve de capacité d'adaptation lors de la mise en oeuvre afin de répondre de manière appropriée aux besoins de l'environnement et des personnes qui s'en soucient.

Rinah Razafindrabe est le directeur général de la Gouvernance environnementale au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Dans son discours, il a tenu à souligner : « parmi les personnes qui coopèrent pleinement avec le gouvernement, on compte les Malgaches secourus qui ont fêté leurs 20 ans. Le gouvernement apprécie pleinement cette initiative en décernant des médailles par le ministère du Travail et de l'Emploi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Conscients du changement climatique, nous avons élaboré et mis en place des stratégies et des plans d'action, notamment des parcs et des installations pour lutter contre les incendies au niveau local. Les gestionnaires des aires protégées, en collaboration avec le ministère, ont également déployé des agents sur le terrain et des pompiers. »

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.