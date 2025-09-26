Madagascar: Madagasikara Voakajy - 20 ans d'engagement pour la biodiversité

Hanta Julie Razafimanahaka, directrice exécutive de Madagasikara Voakajy, a expliqué qu'à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'événement, un bilan et une projection ont été effectués. Ils ont également rendu hommage aux partenaires récompensés par des médailles de bronze et d'argent pour leur travail. Ces 20 dernières années ont été marquées par de nombreuses pressions et de nombreux défis.

Parmi les réalisations, ils comptent renforcer les équipes au sein de l'organisation pour mener à bien le travail au niveau local et faire preuve de capacité d'adaptation lors de la mise en oeuvre afin de répondre de manière appropriée aux besoins de l'environnement et des personnes qui s'en soucient.

Rinah Razafindrabe est le directeur général de la Gouvernance environnementale au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Dans son discours, il a tenu à souligner : « parmi les personnes qui coopèrent pleinement avec le gouvernement, on compte les Malgaches secourus qui ont fêté leurs 20 ans. Le gouvernement apprécie pleinement cette initiative en décernant des médailles par le ministère du Travail et de l'Emploi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Conscients du changement climatique, nous avons élaboré et mis en place des stratégies et des plans d'action, notamment des parcs et des installations pour lutter contre les incendies au niveau local. Les gestionnaires des aires protégées, en collaboration avec le ministère, ont également déployé des agents sur le terrain et des pompiers. »