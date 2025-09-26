Madagascar: Volley - Championnat de Madagascar - Le dernier carré constitué

Le championnat de Madagascar de volley-ball de première division, catégorie hommes et femmes, a atteint son apogée ce jeudi au Palais des Sports de Mahamasina avec des quarts de finale riches en émotions. Les demi-finalistes sont désormais connus, promettant des confrontations explosives pour la suite de la compétition.

GNVB2, COSFA, GNVB1 et ASI1 en force

Dans la catégorie masculine, les favoris ont tenu leur rang. L'équipe de la GNVB2 a ouvert le bal en s'imposant avec autorité face à Nadjy Volley-ball sur un score sans appel de 3 sets à 0 (25/20, 25/18, 25/23). Une prestation solide qui confirme les ambitions de l'équipe pour le titre. Le COSFA n'a pas tremblé non plus, validant son ticket pour les demi-finales en dominant l'ASI2 en trois sets (25/20, 25/22, 25/22).

Une victoire maîtrisée qui place les militaires parmi les sérieux prétendants. De son côté, la GNVB1 a littéralement surclassé MAMA avec un score écrasant de 3 sets à 0 (25/16, 25/16, 25/16), démontrant une supériorité technique et physique impressionnante. Enfin, l'ASI1 a complété le tableau des demi-finales en prenant le meilleur sur le Pôle GNVB dans un match intense, conclu en trois sets (27/25, 25/17, 25/23). Une qualification arrachée de haute lutte, notamment dans un premier set très disputé.

SQUAD-X, GNBC, AMVB et ASI en lice

Du côté des dames, le spectacle était également au rendez-vous. SQUAD-X a marqué les esprits en s'offrant une victoire nette et sans bavure contre l'ECVB (3-0 : 25/19, 25/20, 25/10). Une performance qui envoie un message clair à leurs adversaires.

L'équipe de la Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNBC) a également brillé, écrasant l'EVBI en trois sets expéditifs (25/11, 25/14, 25/15). Une démonstration de force qui confirme leur statut de favorites. Le match le plus disputé de ces quarts de finale féminins a opposé AMVB Mandroseza à BI'AS.

Après un combat acharné, AMVB s'est imposé au tie-break (2-3 : 29/27, 25/23, 25/27, 22/25, 15/9), validant sa place dans le dernier carré grâce à une belle résilience. Enfin, l'Akany Sambatra Itaosy (ASI) n'a fait qu'une bouchée de MAMI Volley-ball, s'imposant largement en trois sets (25/12, 25/20, 25/16) et confirmant son excellente forme.

Avec des équipes aussi compétitives, les demi-finales s'annoncent palpitantes. Chez les hommes, GNVB2, COSFA, GNVB1 et ASI1 se disputent une place en finale, tandis que chez les dames, SQUAD-X, GNBC, AMVB et ASI promettent des duels de haut niveau.