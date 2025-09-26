Madagascar: Tana Fashion Days 2025 by Yas - La mode malgache en pleine « Ère Nouvelle »

Antananarivo s'apprête à devenir, durant les jours qui viennent, la capitale de la création. Aujourd'hui et demain 27 septembre, la première édition des Tana Fashion Days met en lumière le savoir-faire des stylistes malgaches et leur ambition de rayonner sur la scène internationale.

Une alliance stratégique

Porté par YAS, en collaboration avec l'Institut de la Mode et de l'Industrie Créative (IMIC) et Manja, le promoteur du festival de la mode des années 1990-2000, l'événement entend préserver les traditions vestimentaires malgaches tout en les adaptant au monde contemporain. YAS apporte au projet sa capacité à développer de nouveaux concepts, IMIC incarne la jeunesse et la professionnalisation des métiers de la mode, tandis que Manja lui confère une notoriété reconnue à l'échelle nationale comme internationale.

Une programmation en deux temps

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Festival s'ouvrira sur une table ronde consacrée aux industries culturelles et créatives ce jour laquelle sera suivie d'une conférence sur le rôle de l'art visuel dans l'industrie créative au Radisson Blu Ambodivona. Un grand défilé sera ensuite prévu à la Fondation H, en début de soirée. Il aboutira à un after-party qui clôturera cette première journée sur une note festive.

Demain, place aux ateliers pratiques, notamment deux masterclass sur le lancement de marque et le storytelling à l'Axian University, et à la mise à disposition des férus de mode des créations de stylistes, à travers une vente privée réunissant créateurs et artisans. Un grand défilé consacré aux talents émergents et aux designers confirmés clôturera en beauté ce festival dédié à la mode. Ce dernier prendra place dans l'allée Yas dans l'enceinte de Galaxy Andraharo à partir de 17h30. Il sera ouvert au grand public.

Tradition et innovation

Placée sous le thème « Ère Nouvelle », cette première édition ambitionne de devenir un catalyseur de transformation sociale, culturelle, éthique et technologique. Les collections présentées mêleront héritage textile, durabilité et audace contemporaine, affirmant la modernité de la mode malgache.

Des objectifs clairs

L'événement veut mettre en avant la jeunesse créative du pays, en offrant une vitrine aux talents émergents et en valorisant l'ensemble des métiers qui composent l'univers de la mode.

Il cherche également à stimuler l'innovation et à renforcer l'éducation professionnelle, afin de bâtir un écosystème capable de soutenir la croissance d'une industrie encore en structuration. Enfin, il entend faire de Madagascar un véritable carrefour culturel et stylistique, capable de dialoguer avec le reste du monde tout en revendiquant son identité.

En misant sur cette synergie et une programmation riche, Tana Fashion Days 2025 s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de mode, les professionnels du secteur et tous ceux qui croient en l'avenir de la création malgache.