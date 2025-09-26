Madagascar: Expression - La majorité silencieuse crie

Les influenceurs et les lanceurs d'alerte sont au coeur de la manifestation. Désormais, le cinquième pouvoir a réagi. Fini le silence assourdissant, ils passent à l'action. Le jeudi 25 septembre est une date inoubliable dans l'histoire de Madagascar, la capitale en particulier.

Les médisants ont souvent dit que ces leaders d'opinion n'oseraient pas venir dans la rue pour s'exprimer. Les voilà, ils ont tous répondu présents, pour dire à l'Etat : trop, c'est trop. La spécificité de cette revendication est de suivre en ligne les étapes du déroulement. Les influenceurs sont devenus des envoyés spéciaux.

La peur les a quittés. Ils sont conscients que la nation a besoin d'eux. Sous un autre angle, la capitale toute entière veut faire voir aux provinces sa détermination. En effet, ceci est la conséquence de l'arrogance des personnalités proches du pouvoir qui parlent trop sur les réseaux sociaux et les émissions télévisées.

Espérons que celui qui a déclaré ironiquement sur une chaîne de télé privée, il y a un mois : « le peuple en colère n'a pas peur des armes », est conscient de la réalité. L'ironie de l'histoire, le cynisme est devenu une prophétie. À présent, les dirigeants peuvent constater les effets de leur négligence envers ces relayeurs d'opinion.

N'ont-ils pas dit « tout ce qui se passe sur Facebook ne nous concerne guère ! ». Maintenant, ils vont devoir écouter attentivement leurs propos. La jeune génération tant mise à l'écart a pourtant des solutions. Mais elle est toujours considérée comme un enfant. Trop oppressée, elle descend dans la rue, réclame son droit fondamental au « parent autoritaire ». Ne serait-ce pas le moment de lui répondre gentiment et avec attention ?

Les jeunes sont l'avenir de ce pays, dit-on depuis la Seconde République, alors que le pays s'achemine vers un système gérontocratique étant donné que les trentenaires de 2009 atteignent dorénavant la cinquantaine ou plus. Et par-dessus tout, ils semblent vouloir user de tous les moyens pour entériner leur règne et réprimer sans merci leurs benjamins.