Afrique de l'Est: L'Éthiopie réaffirme son engagement ferme dans la paix et de la stabilité en Somalie

25 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, a réaffirmé l'engagement constant de l'Éthiopie en faveur de la paix et de la stabilité en Somalie lors de la Conférence de haut niveau sur le financement de la Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM), organisée en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies.

Il a rappelé les avancées notables obtenues dans la lutte contre Al-Shabaab, rendant hommage aux troupes éthiopiennes, notamment à celles qui ont consenti le sacrifice ultime.

Toutefois, il a averti que le groupe extrémiste demeurait une menace mondiale qui exige une riposte internationale coordonnée, tout en saluant les efforts du gouvernement somalien pour renforcer ses forces de défense et de sécurité.

L'ambassadeur Hadera a mis en évidence la grave insuffisance de financement de l'AUSSOM, estimée à près de 180 millions de dollars américains pour 2025, et a appelé les partenaires internationaux à accroître leur soutien.

Il a par ailleurs souligné la nécessité d'appliquer pleinement la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de garantir un financement prévisible et durable.

Enfin, il a insisté sur le fait que la consolidation des capacités sécuritaires nationales de la Somalie constituait la voie la plus viable vers une stabilité durable, tout en appelant à un engagement politique renforcé et à un appui coordonné pour accompagner le pays vers un avenir sûr et prospère.

