Addis-Abeba — En marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Taye Atske-Selassie s'est entretenu avec le prince héritier du Koweït, Son Altesse Cheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah.

Les deux responsables ont réaffirmé la solidité des relations historiques entre l'Éthiopie et le Koweït, fondées sur des valeurs partagées et un profond respect mutuel.

Le prince héritier a rappelé avec reconnaissance le soutien constant apporté par l'Éthiopie à son pays, y compris dans les périodes les plus difficiles.

La rencontre a permis de souligner l'importance de réactiver les douze accords bilatéraux déjà conclus et d'élargir la coopération à de nouveaux domaines. Le secteur agricole a été mis en avant comme un champ prioritaire, l'Éthiopie étant perçue comme un futur grenier régional, et les investissements koweïtiens y étant appelés à jouer un rôle clé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président Taye a salué le rôle du Fonds koweïtien pour le développement dans le financement de projets stratégiques en Éthiopie et a plaidé pour un renforcement de cette contribution, en appui aux réformes multisectorielles, aux initiatives de développement des corridors et aux projets régionaux de connectivité.

De son côté, le prince héritier a exprimé la détermination du Koweït à accroître ses investissements en Éthiopie.

Sur le plan multilatéral, les deux dirigeants ont également réitéré leur coopération étroite au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où leurs pays ont souvent défendu des positions convergentes sur les grandes questions africaines et internationales.