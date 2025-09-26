Ethiopie: Le président Taye a affirmé qu'aucune nation ne doit voir ses opportunités limitées du fait de sa position géographique

Addis-Abeba — Le président éthiopien Taye Atske-Selassie a réaffirmé, devant la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la volonté de son pays d'obtenir un accès équitable à la mer Rouge et à l'océan Indien, soulignant leur importance stratégique pour le commerce, le développement et la sécurité régionales.

« Aucun État ne doit être privé d'opportunités de croissance, de financement et de progrès technologique en raison de sa situation géographique », a-t-il déclaré, rappelant que l'Éthiopie, deuxième nation la plus peuplée d'Afrique, attache une grande importance à la libre navigation et à la sécurité des routes maritimes.

Le président a insisté sur le respect du droit international, qui considère les hautes mers comme patrimoine commun de l'humanité, et a évoqué l'appel du secrétaire général de l'ONU lors de la conférence sur les pays sans littoral, rappelant que « la géographie ne doit jamais définir le destin ».

Relatant la dimension régionale de cette vision, il a lié les aspirations maritimes de l'Éthiopie à de grands projets tels que le GERD et le Cadre de coopération du Nil, destinés à promouvoir l'énergie, l'intégration régionale et la prospérité partagée.

Il a réaffirmé que la politique maritime d'Addis-Abeba reposera sur la diplomatie et le dialogue, dans une approche globale visant à garantir une sécurité et un développement équitables le long des côtes de la mer Rouge et de l'océan Indien.

En conclusion, le président Taye a souligné que la sécurité nationale et régionale étaient indissociables et a réitéré l'engagement de l'Éthiopie en faveur du multilatéralisme, de la stabilité collective et du développement durable, tout en considérant l'accès équitable aux voies maritimes comme une condition essentielle à la croissance et à l'intégration africaines.