Ethiopie: Le président Taye a affirmé qu'aucune nation ne doit voir ses opportunités limitées du fait de sa position géographique

26 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président éthiopien Taye Atske-Selassie a réaffirmé, devant la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la volonté de son pays d'obtenir un accès équitable à la mer Rouge et à l'océan Indien, soulignant leur importance stratégique pour le commerce, le développement et la sécurité régionales.

« Aucun État ne doit être privé d'opportunités de croissance, de financement et de progrès technologique en raison de sa situation géographique », a-t-il déclaré, rappelant que l'Éthiopie, deuxième nation la plus peuplée d'Afrique, attache une grande importance à la libre navigation et à la sécurité des routes maritimes.

Le président a insisté sur le respect du droit international, qui considère les hautes mers comme patrimoine commun de l'humanité, et a évoqué l'appel du secrétaire général de l'ONU lors de la conférence sur les pays sans littoral, rappelant que « la géographie ne doit jamais définir le destin ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Relatant la dimension régionale de cette vision, il a lié les aspirations maritimes de l'Éthiopie à de grands projets tels que le GERD et le Cadre de coopération du Nil, destinés à promouvoir l'énergie, l'intégration régionale et la prospérité partagée.

Il a réaffirmé que la politique maritime d'Addis-Abeba reposera sur la diplomatie et le dialogue, dans une approche globale visant à garantir une sécurité et un développement équitables le long des côtes de la mer Rouge et de l'océan Indien.

En conclusion, le président Taye a souligné que la sécurité nationale et régionale étaient indissociables et a réitéré l'engagement de l'Éthiopie en faveur du multilatéralisme, de la stabilité collective et du développement durable, tout en considérant l'accès équitable aux voies maritimes comme une condition essentielle à la croissance et à l'intégration africaines.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.