Afrique: L'Union africaine lance un appel de 196 millions de dollars afin de financer la transition sécuritaire en Somalie

26 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exhorté les partenaires internationaux à mobiliser 196 millions de dollars en 2025 pour appuyer la Mission de soutien et de stabilisation de l'UA en Somalie (AUSSOM).

Il a averti que sans un financement rapide, les avancées obtenues au prix d'immenses sacrifices pourraient être compromises.

S'exprimant lors d'une réunion de haut niveau sur le financement de l'AUSSOM, organisée en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, Youssouf a salué les progrès notables de la Somalie, tels que l'annulation de sa dette et son accession au Conseil de sécurité de l'ONU.

Il a également rendu hommage aux sacrifices des forces africaines et de leurs partenaires.

Toutefois, il a rappelé que la situation demeure fragile, la menace d'Al-Shabaab persistant, et que la Somalie ne peut relever seule ce défi sécuritaire.

L'AUSSOM, a-t-il souligné, nécessitera un budget de 196 millions de dollars l'an prochain.

L'Union africaine a déjà doublé sa propre contribution au Fonds pour la paix, désormais portée à 20 millions de dollars, témoignant de la volonté du continent de prendre ses responsabilités.

M. Youssouf a précisé que l'AUSSOM n'est pas une mission ouverte mais la dernière opération de l'UA en Somalie, conçue comme une étape vers une autonomie sécuritaire complète des Somaliens. « Avec un appui suffisant, cette mission peut tourner la page de la dépendance et inaugurer une ère de souveraineté, de stabilité et de prospérité », a-t-il déclaré.

Il a réaffirmé la détermination de l'UA et souligné que la Somalie est pleinement engagée dans ce processus, appelant l'ONU, l'UE et les autres partenaires internationaux à intensifier leur soutien. « Ensemble, écrivons un avenir porteur d'espoir pour la Somalie, plutôt qu'un retour en arrière », a-t-il conclu.

La rencontre, présidée par le chef de l'État somalien Hassan Cheikh Mohamud, a réuni des ministres des pays contributeurs de troupes ainsi que des partenaires impliqués dans la stabilisation du pays.

