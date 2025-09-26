Addis-Abeba — À l'occasion de la fête de Meskel-Demera, qui marque la découverte de la Sainte Croix, le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé un message de félicitations aux fidèles chrétiens d'Éthiopie.

Il a rappelé que cette célébration porte un message intemporel : « La vérité ne peut être dissimulée.

Lorsque la croix fut enfouie sur une montagne, beaucoup crurent qu'elle ne reverrait jamais la lumière.

Certains perdirent espoir, tandis que ceux qui l'avaient enterrée se réjouissaient, pensant avoir vaincu.

Mais la croix a fini par réapparaître, défiant l'oubli. »

Le Premier ministre a souligné que la vérité, contrairement au mensonge, demeure : « Elle ressurgit toujours au moment opportun, dissipe les ténèbres et éclaire comme un phare. »

Faisant un parallèle avec l'histoire de son pays, Abiy Ahmed a affirmé : « La vérité de l'Éthiopie ne saurait être étouffée.

Tout comme le chant du coq ne peut arrêter le lever du soleil, ni les chauves-souris empêcher son rayonnement, la lumière de l'Éthiopie finira toujours par briller. »