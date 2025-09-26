Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a présenté ses félicitations aux chrétiens éthiopiens à l'occasion de la célébration de la fête de Meskel-Demera.

26 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — À l'occasion de la fête de Meskel-Demera, qui marque la découverte de la Sainte Croix, le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé un message de félicitations aux fidèles chrétiens d'Éthiopie.

Il a rappelé que cette célébration porte un message intemporel : « La vérité ne peut être dissimulée.

Lorsque la croix fut enfouie sur une montagne, beaucoup crurent qu'elle ne reverrait jamais la lumière.

Certains perdirent espoir, tandis que ceux qui l'avaient enterrée se réjouissaient, pensant avoir vaincu.

Mais la croix a fini par réapparaître, défiant l'oubli. »

Le Premier ministre a souligné que la vérité, contrairement au mensonge, demeure : « Elle ressurgit toujours au moment opportun, dissipe les ténèbres et éclaire comme un phare. »

Faisant un parallèle avec l'histoire de son pays, Abiy Ahmed a affirmé : « La vérité de l'Éthiopie ne saurait être étouffée.

Tout comme le chant du coq ne peut arrêter le lever du soleil, ni les chauves-souris empêcher son rayonnement, la lumière de l'Éthiopie finira toujours par briller. »

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.