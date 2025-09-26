Tunisie: Ligue 1 - 7e journée - L'Étoile est rentrée avec trois points de Soliman - Un bol d'air...

Pour une fois, la défense a rempli son contrat en fermant toutes les issues grâce à un Hnid retrouvé. De bon augure face à Ahli Wad Medani demain...

Cette fois, l'Etoile est bien rentrée dans son match tôt dans la partie, ce qui lui a valu un but d'avance et un précieux avantage numérique, avec le carton rouge pour l'adversaire capbonais. L'action du but à 3, entre Anan l'éclaireur, Bah le passeur décisif et Senghor à la finition, est une démonstration de ce que l'ESS sait faire quand elle est en confiance.

Une formation inédite

Cette fois, Mohamed Ali Nafkha n'a pas eu froid aux yeux et n'y est pas allé de main morte pour aligner son onze gagnant. Avec la première titularisation d'Al Qalib, la formation a connu une petite surprise. On peut ajouter celle du jeune Yassine Chaâbani à la place de Diao. Pour le reste, Anan et Senghor ont été reconduits en attaque.

En défense également, il y a du changement avec la défection de Khadhraoui et le double retour de Nessim Hnid et du Guinéen Omar Bah. Au milieu, Ben Choug et Ouertani ont été préférés à Chouchane. Nafkha a fait cinq changements dans le match. On a pu voir à l'oeuvre Bouslama, Ben Maâzouz ou encore Goodlad Uche.

Ceci dit, le rythme a drastiquement baissé, même d'un cran en seconde période sans explication. Le double remplacement de Senghor par Aouani et Al Qalib par Ben Maâzouz a redynamisé le jeu étoilé, pour plus de fraîcheur. Le second but n'a pas traîné.

Mais, Anan, qui aurait pu conforter tout le bien qu'on a pensé de lui sur ce match, pour y aller de son but personnel, a trouvé le moyen de manquer l'offrande du but du break à l'heure de jeu, suite à son penalty manqué.

Le 3e en deux matchs pour l'Etoile qui en avait pourtant concrétisé deux lors des matchs précédents par Senghor face à Omrane et Anan face à Gabès... A croire qu'il y a un syndrome dans ce geste, où il faut supporter la pression. Le manque de confiance s'est fait encore sentir dans la tête des joueurs dans des moments clés du match. Peu après, Anan, encore lui sur le côté gauche, a offert le but du break à Aouani qui ne s'est pas fait prier, pour tromper Ben Cherifia.

L'espoir est permis

Beaucoup de déclarations d'après-match, ce qui rompt avec l'omerta qui régnait lors des précédentes rencontres, notamment au cours de la phase tendue au sein de la maison rouge. Ainsi, l'entraîneur Mohamed Ali Nafkha a transmis avec réalisme l'état d'esprit qui a animé ses joueurs durant le match : « On a obtenu les trois points avec la manière. On a essayé de se faciliter la tâche dès le début et on a réussi dans cette mission, surtout avec le carton rouge précoce de l'adversaire.

On a essayé de gérer le match avec des changements, en pensant à celui très important de samedi (ndlr: face à Ahli Wad Madani).» Pour sa première apparition publique, Saber Ben Fredj, nouveau responsable de la section football, a annoncé le prochain recrutement d'un entraîneur de rang, sans doute la semaine prochaine pour prendre les rênes de l'équipe première, après l'intérim de Nafkha.

On parle de Imed Ben Younès ou de Nasreddine Nabi, mais rien d'officiel n'a filtré jusque-là, qu'il soit tunisien ou étranger. Noureddine Al Qalib qui a fourni une bonne palette de jeu au milieu n'a pas caché sa joie : « Il y a la satisfaction des trois points récoltés au bout.

Il y a eu la fatigue du retour de Tanzanie dont il faut tenir compte, mais nous serons à la hauteur des attentes des supporters de l'Etoile au cours des matchs à venir». Un message qui suscite de nouveau l'espoir, auprès des fans étoilés.