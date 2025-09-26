Tunisie: Mohamed Ali Nafti à l'ONU - « La bonne santé et le bien-être psychologique sont les garants du développement durable dans le monde »

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a participé le 25 septembre 2025 aux travaux de la Quatrième Réunion de haut niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur les Maladies Non Transmissibles, tenue à New York dans le cadre de la Semaine de Haut Niveau de la 80e Session de l'Assemblée Générale.

Dans son allocution, M. le Ministre a souligné que ces maladies, qui constituent la première cause de mortalité dans le monde et engendrent de lourds fardeaux sanitaires, économiques et sociaux, confirment la nécessité de conjuguer les efforts internationaux pour y faire face.

Il a salué l'importance de la Déclaration politique adoptée lors de cette réunion, qui représente une feuille de route ambitieuse, à travers ses recommandations essentielles visant à renforcer la prévention, assurer un financement durable, intégrer pleinement la santé mentale dans les stratégies nationales, tout en garantissant l'équité en matière de santé et en veillant à ce qu'aucune catégorie ne soit laissée pour compte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au niveau national, M. le Ministre a rappelé que la Tunisie œuvre, depuis plusieurs années, et en coopération avec l'Organisation Mondiale de la Santé, à l'élaboration d'une stratégie nationale multisectorielle traduite en plans d'action dans les domaines de la prévention et de la sensibilisation, de la mise à jour des protocoles de soins, de l'élargissement de l'accès aux médicaments essentiels, ainsi que de l'intégration de la santé mentale dans les services de santé.

La lutte contre ces maladies a également été inscrite parmi les priorités du plan quinquennal de développement (2026-2030), en cohérence avec la dimension sociale qui constitue un axe central des politiques de l'État.

M. le Ministre a réaffirmé l'impérieuse nécessité d'une solidarité internationale sincère, fondée sur la mobilisation des ressources, le renforcement des programmes de recherche scientifique et du transfert de technologie, ainsi que le soutien à la production locale de médicaments et de vaccins.

Il a renouvelé l'engagement de la Tunisie à œuvrer avec l'ensemble de ses partenaires afin de réduire la mortalité prématurée due à ces maladies, dans la conviction profonde que la bonne santé et le bien-être psychologique sont à la fois le fondement de la dignité humaine et une condition indispensable à la réalisation de la paix et du développement.

À noter que M. le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger a présidé la séance de l'après-midi de cette Réunion de Haut Niveau, la Tunisie occupant actuellement la Vice-Présidence de l'Assemblée Générale.