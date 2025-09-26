Tunisie: 22 femmes mortes sous les coups depuis janvier dernier !

L'organisation « Voix de Femmes » (Aswat Nisaa) a révélé, dans un communiqué, l'enregistrement de 22 meurtres de femmes (féminicides) au cours de la période allant du 1er janvier au 15 septembre 2025.

« Voix de Femmes » a déclaré que « malgré la gravité de ces chiffres, il est probable que le nombre réel de meurtres basés sur le genre (féminicides) soit beaucoup plus élevé en l'absence de statistiques officielles. »

L'organisation a souligné la diversité des méthodes utilisées pour commettre ces crimes, enregistrant notamment 8 cas de coups de couteau avec des instruments tranchants, 3 cas d'agression avec des substances corrosives (brûlantes), et 3 cas de meurtre par violence physique directe, en plus d'un crime « horrible » qui a consisté en l'égorgement d'une mineure, selon l'ONG.

« Voix de Femmes » a alerté sur une tendance à la hausse des meurtres de femmes d'année en année, ayant recensé 17 crimes en 2024. L'organisation estime que l'augmentation du nombre à 22 nouveaux crimes en moins d'un an est « un indicateur clair de l'aggravation du phénomène et de sa transformation en un schéma récurrent qui menace la vie des femmes en Tunisie. »