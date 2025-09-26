Tunisie: MAE-Rencontre avec Mme Rola Dashti Secrétaire Exécutive de l'ESCWA

La Tunisie renouvelle son appréciation à l'égard de l'ESCWA et réaffirme sa détermination à assurer le succès de l'Initiative d'Echange de la Dette contre l'Action Climatique et le Développement

Dans le cadre de la participation de la Tunisie à la Semaine de Haut Niveau de la 80e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a rencontré, le 25 septembre 2025, Mme Rola Dashti, Secrétaire Exécutive de la Commission Economique et Sociale des Nations Unies pour l'Asie Occidentale (ESCWA).

Cette rencontre s'inscrit dans la volonté de la Tunisie de renforcer son partenariat avec les Organisations Onusiennes et régionales et de soutenir les efforts communs visant à transformer les défis financiers en réelles opportunités pour réaliser un développement inclusif.

M. le Ministre a salué le rôle joué par cet organe onusien dans l'appui aux efforts régionaux pour trouver des solutions innovantes aux défis financiers et de développement, en particulier à travers l'Initiative d'Echange Dette-Climat en faveur des objectifs de développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cet égard, M. le Ministre a exprimé l'appréciation de la Tunisie pour le soutien technique et institutionnel fourni par l'ESCWA afin d'accompagner le pays dans le processus d'adhésion à cette Initiative, soulignant les progrès accomplis, couronnés récemment par l'adoption d'un ensemble de projets stratégiques pouvant être financés dans le cadre de ce mécanisme novateur et en adéquation avec les priorités nationales dans les domaines des énergies renouvelables, des ressources hydrauliques, de la protection des côtes et des forêts ainsi que de la promotion des programmes de développement dans les zones les plus vulnérables.

Pour sa part, la Secrétaire Exécutive de l'ESCWA a exprimé sa satisfaction quant aux avancées réalisées par la Tunisie dans ce processus, réitérant la disposition du Secrétariat Exécutif à continuer d'apporter son appui et son accompagnement pour assurer le succès de cette Initiative et en faire un modèle pionnier dans la région arabe, tout en poursuivant les consultations nécessaires avec les pays concernés afin de lancer la mise en oeuvre des projets mentionnés dans les plus brefs délais.