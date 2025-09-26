Tunisie: Rencontre de Mohamed Ali Nafti avec le responsable de l'UNOP - renforcer les perspectives de partenariat dans les secteurs vitaux

26 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Khouloud Kechiche

En marge de sa participation à la Semaine de Haut Niveau de la 80e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a eu, le 25 septembre 2025, une rencontre avec M. Jorge Moreira da Silva, Directeur Exécutif du Bureau des Nations Unies pour les Services d'Appui aux Projets (UNOPS).

Cette rencontre a constitué une occasion pour passer en revue les axes de coopération existant entre la Tunisie et le Bureau Onusien depuis 2006, et d'explorer de nouvelles perspectives de partenariat dans plusieurs secteurs vitaux.

M. le Ministre a salué le rôle important joué par l'UNOPS dans l'appui aux efforts de développement en Tunisie à travers ses multiples services dans les domaines de la gestion de projets, des infrastructures et du renforcement des capacités, contribuant ainsi à accroître les opportunités d'emploi pour les jeunes.

Les deux parties ont également évoqué les deux mémorandums d'entente signés récemment avec le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime, ainsi qu'avec le Ministère de l'Équipement et de l'Habitat, en vue d'améliorer la gestion et la qualité des projets publics dans les domaines concernés.

À cette occasion, M. le Ministre a réitéré la volonté de la Tunisie de renforcer davantage la coopération avec les différentes agences et programmes des Nations Unies, en particulier dans les domaines prioritaires pour notre pays, de manière à contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable et à répondre aux besoins et aux aspirations de son peuple.

