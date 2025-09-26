Tunisie: Récolte de dattes 2025-2026 - Une saison prometteuse s'annonce

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé, jeudi 25 septembre 2025, que les prévisions pour la récolte de dattes de la saison 2025-2026 s'annoncent très positives, avec une production jugée importante. Cette estimation repose notamment sur la hausse du nombre de régimes pollinisés et l'entrée en production de nouvelles plantations.

C'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh, lors d'une réunion de travail consacrée au suivi de la saison des dattes, tenue au siège du ministère en présence des cadres centraux, des représentants des structures concernées et, en visioconférence, des délégations régionales issues des principales zones de production (Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabès).

Le ministre a souligné la nécessité de mobiliser tous les acteurs de la filière afin d'assurer le bon déroulement de la campagne, tout en veillant à la qualité du produit et à son positionnement compétitif sur les marchés intérieurs et internationaux.

La réunion a abouti à plusieurs recommandations pratiques, portant notamment sur : le renforcement des circuits de distribution ; une présence accrue sur le terrain durant les opérations de récolte ; et l'optimisation des mécanismes de commercialisation à l'export, dans l'objectif de consolider la place des dattes tunisiennes sur le marché mondial.

Le ministère a réaffirmé son engagement à soutenir la filière et à accompagner les producteurs pour maximiser les retombées économiques de cette campagne jugée stratégique.