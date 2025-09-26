En marge de sa participation la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a participé, le 25 septembre 2025, à la réunion ministérielle du groupe G20.

Dans son intervention, le Ministre a affirmé que la réunion se tient dans « un contexte international critique marqué par des crises économiques, sociales, climatiques et sécuritaires », ce qui rend encore plus difficile la réalisation d'un développement équilibré et accroît les défis pour les pays en développement.

Il a expliqué que les déséquilibres dans l'accès aux ressources, aux financements et aux technologies, ainsi que la persistance des intérêts étroits au détriment de la solidarité internationale, aggravent les inégalités et retardent la réalisation des Objectifs de Développement Global.

Le Ministre a souligné l'importance de réformer les institutions de gouvernance mondiale, y compris les institutions financières internationales, afin de garantir une représentation plus équitable et un système financier mondial plus inclusif, tout en réaffirmant l'engagement de la Tunisie en faveur du multilatéralisme sous l'égide des Nations Unies.

Il a rappelé l'adhésion de la Tunisie en 2024 à l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, en signe de sa conviction profonde dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités et son soutien aux causes justes dans le monde.

Il a également insisté sur la priorité de l'allégement de la dette des pays en développement et sur la mise en place de mécanismes plus justes de restructuration de la dette, afin de permettre à ces pays de consacrer leurs ressources au développement. Il a appelé au respect des engagements en matière de financement climatique et de transfert de technologies pour relever les défis climatiques, affirmant que le développement et la stabilité internationale ne peuvent être atteints qu'en respectant le droit international et la Charte des Nations Unies.