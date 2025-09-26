Tunisie: Mohamed Ali Nafti à l'Assemblée des Nations Unies - « Accroître la résilience des sociétés et instaurer une paix juste et durable »

26 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

En marge de sa participation à la 80e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger est intervenu, le 25 septembre 2025, lors de la réunion ministérielle de la Commission de Consolidation de la Paix des Nations Unies.

M. le Ministre a souligné, dans l'allocution prononcée à cette occasion, que le renforcement de la cohésion sociale et de la gouvernance inclusive constituent une condition essentielle pour accroître la résilience des sociétés et instaurer une paix juste et durable.

M. le Ministre aussi a mis en avant le rôle central de la protection des civils dans les opérations de paix, en rappelant les recommandations de la conférence internationale tenue à Tunis en juillet 2025 sur « Le rôle des forces armées dans la protection des civils aux opérations de maintien de la paix ».

M. le Ministre a également réitéré l'engagement historique de la Tunisie aux opérations onusiennes de maintien de la paix et a appelé à la mobilisation des partenaires internationaux, régionaux et financiers afin de mettre en place des stratégies globales de consolidation de la paix, promouvant la stabilité et le développement durable.

