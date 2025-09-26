Les positions de principe de la Tunisie à l'égard des causes justes dans le monde, au premier rang desquelles la cause palestinienne, ont été saluées par Mahmoud Ali Youssouf. Nafti a transmis le message de félicitations du Président Saïed à Youssouf, et a discuté avec lui des perspectives de coopération entre la Tunisie et la Commission de l'Union africaine et les moyens de renforcer la présence tunisienne au sein de ses structures.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu, mercredi, avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, et ce en marge de sa participation aux travaux de la Semaine de haut niveau de la 80e Session de l'Assemblée générale des Nations unies, précise le département dans un communiqué publié hier.

Le chef de la diplomatie a transmis les salutations du Président de la République, Kaïs Saïed, au président de la Commission de l'Union africaine, lui renouvelant ses félicitations pour sa prise de fonctions, indique le ministère dans son communiqué.

De son côté, le président de la Commission a exprimé sa profonde considération envers la Tunisie et le Chef de l'État, saluant ses positions de principe à l'égard des causes justes dans le monde, au premier rang desquelles la cause palestinienne, que le Président Saïed défend avec toute clarté.

Il a également rappelé l'engagement historique de la Tunisie en faveur des luttes de libération en Afrique et son attachement précurseur à sa dimension africaine dès l'aube de l'indépendance, la considérant comme une source d'inspiration pour le continent.

La rencontre a constitué une occasion pour examiner les perspectives de coopération entre la Tunisie et la Commission de l'Union africaine et les moyens de renforcer la présence tunisienne au sein de ses structures.

Elle a aussi permis de mettre en avant la contribution de notre pays, depuis plus de sept décennies, aux programmes de l'Union africaine et au processus de réforme de ses organes afin de les rendre plus efficaces et plus solides.

Mohamed Ali Nafti a également mis en exergue le rôle de la Tunisie dans la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent africain, que ce soit à travers sa participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies ou par son récent mandat au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

Les deux parties ont abordé les moyens de développer l'intégration économique et scientifique entre les pays du continent et de renforcer le rôle des structures africaines spécialisées, notamment le Comesa et la Zone de libre-échange continentale africaine, contribuant ainsi à la réalisation des agendas 2030 et 2063 pour un développement global à travers l'Afrique.