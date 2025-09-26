Gabon: L'ONG Malachie échange avec la mission électorale de la Francophonie sur le processus électoral au pays.

26 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)

Dans le cadre des élections législatives et locales prévues pour le 27 septembre 2025, l'ONG Malachie a été reçue (ce 24 septembre) par la Mission électorale de la Francophonie à son siège sis à Kalikak. Une rencontre qui s'inscrit dans la dynamique d'échanges du processus électoral.

Pendant près d'une heure, les deux entités ont discuté de plusieurs points clés liés au déroulement du scrutin.

La Mission électorale de la Francophonie (MEF), mandatée par l'Organisation internationale de la Francophonie pour observer les élections, a rappelé ses principaux objectifs : l'échange avec les acteurs impliqués, le déploiement des observateurs sur le terrain, la déclaration post-scrutin, et des recommandations pour des perspectives d'amélioration pour les prochaines échéances.

De son côté, l'ONG Malachie s'est appesantie sur l'appréciation du processus électoral en cours, le dispositif mis en place, et surtout l'engagement des femmes, point positif observé durant le processus.

Cette rencontre a permis à la MEF d'avoir une vue d'ensemble sur la perception des organisations de la société civile, à travers le regard engagé de l'ONG Malachie. Un dialogue jugé constructif dans le cadre du suivi d'un scrutin qui s'annonce décisif pour le pays.

