Sénégal: Accès élargi au lénacapavir pour les personnes exposées au VIH - La Fondation Gates renforce l'offre

Un nouveau partenariat vient s'ajouter aux initiatives visant à élargir l'accès au lénacapavir générique pour des millions de personnes exposées au VIH dans les pays les plus touchés. Il s'agit de la Fondation Gates. L'annonce a été faite dans un communiqué de l'OMS en date du 25 septembre 2025, qui y voit une étape décisive vers la fin de l'épidémie.

La Fondation Gates s'associe à un fabricant indien afin de réduire les coûts et d'accélérer l'accès à un outil considéré par l'OMS comme révolutionnaire dans la prévention du VIH. L'objectif est de permettre à des millions de personnes exposées au virus, notamment dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI), d'accéder à une nouvelle option puissante de prophylaxie : une version générique et abordable du lénacapavir, premier traitement injectable de prévention (PrEP), administré seulement deux fois par an. Le partenariat, annoncé ce jeudi avec le laboratoire indien Hetero Labs, bénéficie de financements initiaux et de garanties de volumes. Il permettra de produire le lénacapavir générique à environ 40 dollars par patient et par an.

« Malgré les progrès enregistrés depuis 2000 dans la réduction des infections et des décès liés au sida, 1,3 million de personnes ont encore été contaminées en 2024, et seules 18 % de celles éligibles à la PrEP y ont accès. Les projections montrent que l'introduction du lénacapavir pourrait prévenir un nombre significatif de nouvelles infections : une étude estime qu'un accès limité à 4 % de la population des pays les plus touchés permettrait d'éviter jusqu'à 20 % des contaminations. Cette perspective justifie l'urgence d'un tel investissement », souligne l'OMS.

Dans le cadre de son engagement à mettre fin aux maladies infectieuses mortelles, la Fondation Gates a investi plus de 80 millions de dollars pour accélérer la préparation du marché, soutenir la distribution et réduire le délai d'arrivée des génériques. L'OMS estime que cette initiative illustre le travail mené avec les gouvernements, les communautés, les partenaires et des programmes tels que le Fonds mondial et PEPFAR, afin d'assurer que les régulations, les systèmes de distribution et les dispositifs communautaires soient prêts à déployer rapidement ces innovations scientifiques.

« Cet accord s'inscrit dans la continuité du soutien de longue date de la Fondation Gates au Fonds mondial, qui a permis une baisse de 82 % des taux de VIH dans les pays bénéficiaires. Plus tôt cette semaine, Bill Gates a annoncé un engagement de 912 millions de dollars au titre de la reconstitution des ressources 2026-2028 du Fonds mondial, visant à sauver 23 millions de vies du VIH, du paludisme et de la tuberculose entre 2027 et 2029. Les nouveaux accords avec Hetero et DRL permettront d'accroître l'impact du Fonds mondial en réduisant les coûts à grande échelle », rappelle l'OMS.

Il convient de noter que le lénacapavir en PrEP, approuvé par la FDA en juin puis par la Commission européenne en août, offre selon les experts six mois de protection avec une seule injection.