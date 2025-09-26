Libye: Nicolas Sarkozy condamné à 05 ans de prison - Chronique d'un dossier hors norme

L'« affaire libyenne » naît publiquement au tournant des années 2011-2012, lorsque des responsables du régime Kadhafi accusent Nicolas Sarkozy d'avoir bénéficié de fonds occultes pour sa campagne de 2007. En 2012, le journal Mediapart publie un document attribué aux services libyens évoquant un accord de principe à hauteur de 50 millions d'euros. La justice française authentifiera plus tard l'existence de cet « accord de principe » sans pouvoir, à ce stade-là, en déduire que l'argent a effectivement transité.

Une information judiciaire est ouverte en 2013, confiée à des juges d'instruction spécialisés, et des perquisitions visent rapidement l'entourage politique de l'ancien président, notamment Claude Guéant, un des plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, dont l'origine de versements de 500 000 € est âprement discutée devant les enquêteurs et la presse.

L'enquête, longue de plus d'une décennie, agrège témoignages d'intermédiaires, voyages à Tripoli, flux financiers suspects et épisodes spectaculaires (rétractations, décès de témoins (le dernier étant Ziad Takiéddine qui serait mort au Liban, selon le journal Le Monde le 23 septembre dernier), commissions rogatoires entravées par le chaos libyen).

En 2023, le Parquet national financier requiert le renvoi en correctionnelle de Nicolas Sarkozy et de douze co-prévenus pour association de malfaiteurs et autres délits financiers. Le procès s'ouvre début 2025 à Paris. Les débats portent autant sur l'existence d'une entente criminelle visant à rechercher des financements que sur la traçabilité de fonds présumés, dans un contexte fragilisé par l'état de la Libye et par les revirements de témoins clés.

Le verdict du 25 septembre 2025

Le 25 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris reconnaît Nicolas Sarkozy coupable d'« association de malfaiteurs » dans le dossier du financement libyen et le condamne à cinq ans d'emprisonnement (accompagnés d'une amende), faisant de lui le premier ancien chef de l'État français condamné à une peine d'incarcération ferme.

Les juges estiment caractérisée la participation de l'ex-président à un dispositif concerté visant à solliciter l'appui financier de la Jamahiriya pour la campagne de 2007, par l'entremise de proches et d'intermédiaires. En revanche, ils n'établissent pas que des fonds libyens aient effectivement irrigué les comptes de campagne. L'intéressé est donc acquitté des chefs les plus directement liés au financement illégal et à la corruption passive. Nicolas Sarkozy annonce interjeter appel et dénonce une « injustice ».

Parmi ses anciens collaborateurs, les décisions sont contrastées. Claude Guéant et Brice Hortefeux (proche parmi les proches de Nicolas Sarkozy), sont condamnés pour leur rôle dans la mécanique de recherche de fonds (peines d'emprisonnement ou d'assignation avec surveillance), tandis que d'autres prévenus obtiennent des relaxes partielles ou totales.

Le tribunal insiste sur la gravité institutionnelle d'une entreprise qui, même en l'absence de preuve d'un versement abouti, a visé à capter des ressources occultes auprès d'une « dictature », au détriment de l'intégrité du processus démocratique.

Portée politique et judiciaire

Cette condamnation s'inscrit dans une séquence contentieuse plus large. L'ancien président a déjà été définitivement condamné en 2024 dans l'« affaire des écoutes » (dite Bismuth) pour corruption et trafic d'influence, et il a été jugé pour les comptes de campagne 2012 (Bygmalion). Le nouvel arrêt renforce l'idée d'un enchevêtrement d'affaires où se mêlent pratiques de financement, captation d'influence et brouillage des frontières entre intérêt public et intérêts privés. Sur le plan du droit, l'affaire libyenne illustre la capacité et les limites de la justice à instruire des faits politico-financiers transnationaux, tributaires de preuves fragmentaires et de contextes géopolitiques instables. Sur le plan politique, elle relance le débat français sur la transparence du financement de la vie publique et sur la responsabilité pénale des plus hauts responsables.