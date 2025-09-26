Afrique: Gouvernance et sécurité dans la région - Le Think tank WATHI engage la réflexion

À l'occasion de son dixième anniversaire, le think tank citoyen WATHI a réuni hier, jeudi 25 septembre à Dakar, un large panel d'experts, de chercheurs, de responsables politiques et d'acteurs de la société civile autour d'un colloque régional sur le thème : « L'évolution des think tanks en Afrique de l'Ouest face aux mutations démocratiques et sécuritaires ». Dans un contexte régional marqué par l'instabilité et les incertitudes, les organisateurs ont placé la question de la sécurité au centre de leurs réflexions.

« Notre région n'est pas dans un bel état, et les perspectives à court terme ne sont pas éclatantes », a affirmé sans détour Gilles Yabi, directeur exécutif de WATHI, dans un discours lucide et sans complaisance. Il revient sur une décennie d'aggravation des crises le Mali en 2012, puis le Burkina Faso et le Niger, minés à la fois par l'insécurité croissante et les coups d'État militaires. Ce qu'on pensait encore improbable en 2015 est désormais une réalité ancrée.

L'échec de la prévention, malgré les alertes répétées des analystes et des organisations comme WATHI, est selon lui un signal fort de la fragilité des mécanismes de gouvernance et de sécurité régionaux. « La région a réussi le triste exploit de créer les conditions de sa fragmentation et donc de son affaiblissement collectif dans un monde dangereux et brutal », a-t-il regretté, avant d'insister sur la nécessité d'une intégration régionale renforcée, inclusive, et portée autant par les citoyens que les institutions.

La remise en question de la CEDEAO, concurrencée par l'Alliance des États du Sahel (AES), illustre selon lui l'étendue de la crise : « Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas qui va gagner ou perdre entre deux blocs, mais le contexte dans lequel vivront nos enfants. » WATHI, fidèle à sa vocation, s'engage dans les consultations régionales sur l'avenir de l'intégration ouest-africaine, notamment sur les axes paix, sécurité, gouvernance et stabilité politique, en lien avec la CEDEAO.

Dans ce climat troublé, l'espace de liberté et de parole se rétrécit, alerte encore Gilles Yabi. Il rappelle que le travail de réflexion porté par les think tanks « n'est possible qu'avec un minimum de liberté, la présence d'un État de droit, et une confiance dans les institutions ». Une réalité de plus en plus menacée dans plusieurs pays de la région.

Prenant la parole à son tour, le Professeur Abdoulaye Bathily, Envoyé spécial du président sénégalais pour le Sahel, a salué la contribution essentielle de WATHI et des think tanks africains à la réflexion stratégique. « Le monde traverse une période de basculement. Il y a de quoi avoir froid dans le dos quand on écoute certains grands discours aux Nations Unies », a-t-il confié, avant de nuancer avec optimisme : « Les peuples réussiront à transcender cette période sombre. »

Pour le Pr Bathily, les think tanks sont aujourd'hui plus indispensables que jamais. « Nous avons besoin de leurs éclairages en ces temps de crise de leadership mondial. » Il a tenu à féliciter WATHI pour « sa ténacité dans des conditions précaires » et a lancé un appel à « continuer ce travail de réflexion collective pour sortir de l'impasse ».

Au-delà du constat d'urgence, ce colloque a surtout servi de rappel à la responsabilité partagée : celle des institutions, des intellectuels, mais aussi des citoyens ouest-africains. Le défi sécuritaire n'est plus un horizon lointain, il est un présent brûlant. Et la réponse, ont insisté les intervenants, ne peut venir que d'une volonté collective, éclairée par une pensée critique libre et enracinée dans la réalité africaine.