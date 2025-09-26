Le Comité d'appui et de soutien au développement économique et social de la Casamance (CASADES) a mis en oeuvre une expérience pilote de contournement de la pratique de l'excision et des mutilations génitales (MGF) dans la commune de Diana Malary, en ce mois de septembre. L'option consiste à faire subir à la jeune fille non excisée une éducation traditionnelle afin de mieux la préparer à une vie conjugale future imbue des valeurs anciennes et dans la perspective qu'elle ne sera jamais excisée. Leur maman ont promis de ne jamais les exciser car elles-mêmes victimes de telles pratiques trainent les séquelles de ces pratiques jugées néfastes.

En lieu et place de la pratique de l'excision, le Comité d'appui et de soutien au développement économique et social de la Casamance (CASADES) a proposé et réalisé une alternative socio-culturelle qui intègre uniquement la dimension éducative du passage de l'étape de jeune fille à une femme imbue des valeurs traditionnelles. L'expérience pilote a eu lieu dans la commune de Diana Malary et porte sur cinq jeunes filles sous la supervision d'une sage-femme. Bacary Mané, le coordonnateur du CASADES, explique qu'«il était impensable que des femmes allaient amener des jeunes filles non excisées subir ce rite alternatif et dans la plus grande ambiance de confiance mutuelle. Ce rite consiste à inculquer une éducation traditionnelle à la jeune fille non excisée et sans jamais penser à lui faire subir cette atrocité » dit-il. Et de poursuivre : « nous avons initié cette expérience à Diana Malary avec cinq jeunes filles accompagnées de leur maman. Nous avons démarré le 12 septembre et terminé le 18 du même mois. C'est vraiment de façon symbolique pour montrer qu'on peut éduquer traditionnellement une fille sans l'exciser ». Il ajoute que tout ce travail a été fait sous la supervision de la sage-femme de Diana Malary qui leur a longuement expliqué les conséquences dramatiques de l'excision et les mutilations génitales féminines et l'urgence de les abandonner ».

Bacary Mané rassure que ce travail est mené avec succès de concert avec les autorités : « nous avons étroitement travaillé avec les autorités. Que ce soient les maires, les autorités administratives comme le sous-préfet de Diendé, les rapports mensuels, les termes de référence et les lettres d'information leur sont régulièrement envoyés ». La sage-femme d'Etat en poste à Diana Malary qui est satisfaite de cette option d'éducation traditionnelle sans excision à l'origine des complications diverses et préjudiciables, explique : « je leur ai longuement expliqué les conséquences dramatiques de l'excision et les MGF comme l'hémorragie du post partum, les fistules obstétricales, les infections et des dépôts d'expulsion entre autres. C'est pour ces raisons que nous continuons à les sensibiliser en faveur de l'abandon de ces pratiques », a déclaré Mme Sall Bandji Baldé, la sage-femme d'Etat de Diana Malary.

Bacary Mané précise que « ce programme a débuté le 14 février 2025 par des causeries, des dialogues communautaires et des plaidoyers pour soutenir ce rite alternatif en faveur de l'abandon de l'excision et des MGF. La déclaration d'abandon se fera à Badiary, près de Sédhiou, ce samedi 27 septembre » ; précise le coordonnateur du CASADES. A signaler que le CASADES a bénéficié de l'accompagnement de son partenaire technique et financier TGG ALM Options. A terme, c'est de mettre fin aux mutilations génitales féminines tout en préservant les rites traditionnelles destinées à l'encadrement de la jeune fille en perspective d'une vie conjugale harmonieuse.

