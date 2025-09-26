Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - « La mémoire n'est pas un fardeau du passé, mais une boussole pour l'avenir»

Le Sénégal a organisé, jeudi, au African Burial Ground National Monument de New York, une rencontre de haut niveau consacrée à la mémoire africaine, la justice et les réparations. L'événement a été co-présidé par le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue ghanéen, John Dramani Mahama.

Cette cérémonie solennelle s'est tenue en présence de plusieurs personnalités africaines et caribéennes, dont le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, le vice-président gambien, Muhammed B.S. Jallow, la vice-présidente de la Colombie, Francia Márquez, ainsi que la Première ministre de la Barbade, Mia Amor Mottley. Y ont également pris part les Premiers ministres du Burkina Faso, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, et du Mali, le général Abdoulaye Maïga.

La rencontre a réuni également le ministre gambien de la Justice, Dawda A. Jallow, le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, ainsi que des représentants de l'Union africaine et plusieurs ministres africains des Affaires étrangères.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des figures emblématiques de la diaspora étaient présentes, parmi lesquelles l'acteur Omar Sy, le vice-président de la NBA Amadou Gallo Fall et les anciens basketteurs Joakim Noah, DeSagana Diop et Matar Ndiaye.

Dans son allocution, le président sénégalais a rappelé que « la mémoire n'est pas un fardeau du passé, mais une boussole pour l'avenir ».

Selon lui, ce rassemblement, qui s'inscrit dans la dynamique de l'Union africaine déclarant 2025 « Année de la justice et des réparations », engage l'Afrique et ses diasporas à transformer le devoir de mémoire en force d'action pour la justice, la dignité et la solidarité.