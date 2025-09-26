Gabon: La campagne pour les élections législatives et locales touche à sa fin dans la sobriété

26 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Yves-Laurent Goma

Au Gabon, la campagne pour les élections législatives et locales de samedi 27 septembre 2025 prend fin vendredi 26 septembre à 23h59. Elle aura été plutôt sobre et discrète, faute notamment de moyens.

Au Gabon, environ 900 000 électeurs sont appelés aux urnes ce 27 septembre 2025 dans le cadre du 1er tour des élections législatives et locales jumelées. Les Gabonais iront donc voter ce samedi pour élire leurs futurs députés, conseillers municipaux et départementaux. Les conseillers éliront à leur tour les maires et les sénateurs au suffrage indirect.

Démarrée le 17 septembre dernier, la campagne électorale prend fin ce vendredi à minuit. Une campagne qui a démarré assez timidement sans véritablement s'animer.

Les candidats du Parti démocratique gabonais (PDG), l'ancien parti au pouvoir, autrefois habitué à organiser des méga-meetings, ont plutôt été discrets. Ceux de l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le parti fondé il y a trois mois par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, ont également mené une campagne sobre. Ils n'ont pas envahi les médias d'État comme dans le passé.

L'argent a fait défaut, selon plusieurs états-majors

L'argent a fait défaut, selon plusieurs états-majors politiques. L'État n'a pas distribué l'aide financière prévue par la loi, a regretté l'opposant et ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze.

Les candidats indépendants se sont débrouillés comme ils ont pu : très peu d'affiches géantes et de grandes banderoles étaient visibles dans les villes. Les réseaux sociaux et la presse en ligne ont été les principales tribunes pour toucher le maximum d'électeurs.

Aucun incident majeur n'a été signalé. Le ministère de l'Intérieur a entamé mercredi la distribution des cartes d'électeur obligatoires pour voter ce samedi.

