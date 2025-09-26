Guinée: La loi portant promotion et protection des droits des personnes en situation de handicap promulguée

26 Septembre 2025
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

À travers un décret lu à la télévision nationale dans la nuit du jeudi 25 septembre 2025, Général Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne a promulgué la loi ordinaire L-2025-02-CNT du 27 août 2025 portant promotion et protection des droits des personnes en situation de handicap.

Pour rappel, le 20 août 2025, le Conseil National de la Transition (CNT) de Guinée a adopté un projet de loi portant promotion et protection des droits des personnes en situation de handicap. Il vise à garantir l'égalité, la dignité et l'inclusion sociale de ces personnes.

Cette loi innove en établissant des dispositions pour la prévention du handicap, l'accès aux infrastructures et services, les avantages fiscaux et douaniers, le renforcement des sanctions contre les discriminations, et la création d'un fonds de soutien.

