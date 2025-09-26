Cote d'Ivoire: Amélioration de la qualité des services publics - Kalil Konaté met en place la plateforme d'interopérabilité de l'administration

Le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, a procédé le jeudi 25 septembre 2025, à l'auditorium de l'immeuble Postel 2001, au Plateau, au lancement officiel du projet de mise en place de la plateforme d'interopérabilité pour un échange fiable des données au sein de l'administration publique de Côte d'Ivoire.

La plateforme d'interopérabilité de l'administration publique est un projet qui vise à simplifier les procédures administratives, à améliorer la qualité des services publics, à renforcer la transparence et à faciliter l'accès des citoyens et des entreprises aux prestations de l'État. Elle permettra aux différentes administrations publiques de communiquer et d'échanger des données de manière sécurisée et transparente, ce qui devrait conduire à une véritable gouvernance numérique en Côte d'Ivoire.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan stratégique « Côte d'Ivoire 2030 », par lequel le gouvernement ambitionne de promouvoir les technologies numériques comme moteur de transformation structurelle de l'économie nationale et de faire de la Côte d'Ivoire un pays majeur en matière d'innovation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le ministre Ibrahim Kalil Konaté, cette plateforme hautement sécurisée garantira non seulement la transparence des échanges de données, mais aussi leur intégrité. « Elle va permettre aux nombreux systèmes d'information de l'administration publique, existants ou à venir, d'échanger de façon automatisée, et en temps réel les informations et les données en toute sécurité et en toute intégrité », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que cette plateforme servira de catalyseur à la transformation numérique de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a lancé un appel aux directeurs des systèmes d'information (Dsi) des ministères afin de capitaliser sur cet outil pour améliorer l'offre des services publics inter-administrations destinés aux usagers finaux.

Il a également précisé que la finalité est d'atteindre l'objectif du « zéro papier » à l'horizon 2030, conformément à la Stratégie nationale de développement du numérique.

Le directeur général de la Société nationale de développement informatique (Sndi), Soro Nongolougo, a, pour sa part, souligné que ce projet découle de la feuille de route de la gouvernance numérique, élaborée en 2022 avec l'appui du cabinet estonien Digital Nation.

Cette feuille de route met en avant l'expérience de l'Estonie, référence mondiale en matière de gouvernance numérique, dont la solution X-Road a inspiré la plateforme UXP retenue pour la Côte d'Ivoire.

Il a indiqué que, pour cette première phase, 12 administrations et institutions publiques ont été retenues. Il s'agit, entre autres, du ministère d'Etat, ministère de la Fonction publique ; de la Direction générale des impôts ; de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) ; de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) et du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici).