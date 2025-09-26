Cote d'Ivoire: Administration publique - L'Osep évalue le ressenti des usagers-clients

L'Observatoire du service public au coeur de la modernisation de l'administration ivoirienne.

L'Observatoire du service public (Osep) a tenu, le 25 septembre, à Abidjan, sa deuxième réunion du Comité consultatif multisectoriel (Ccm) de l'année. Cette rencontre, qui a réuni des représentants de l'administration, du secteur privé et de la société civile, a mis en lumière le rôle crucial de l'écoute des citoyens dans l'amélioration de la qualité des services publics en Côte d'Ivoire.

Au nom de la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le directeur de cabinet adjoint, N'Guettia Kouamé Jérôme, a salué l'approche collaborative du comité. Il a souligné que le gouvernement a placé la modernisation de l'administration et l'amélioration de la qualité du service public au coeur de ses actions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La diversité des participants (ministères techniques, chambres consulaires, et patronat) a été présentée comme la force du comité. Elle symbolise l'union des efforts pour bâtir une administration au service de tous. Le secrétaire permanent de l'Osep, Lucien Kouakou, a, quant à lui, rappelé la mission du comité consultatif multisectoriel : « Être un carrefour d'expertises, un creuset de différentes intelligences, et un pont solide jeté entre l'administration et les citoyens ».

Il a cité le théoricien Jean Jaurès, rappelant que « le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas », une phrase qui « nous impose une obligation de résultats et de redevabilité ». Et d'ajouter : « Au cours de cette journée de travail, les membres du Ccm ont procédé à l'examen et à la pré-validation du rapport d'analyse des préoccupations et du ressenti des usagers-clients pour le premier semestre 2025. Ce document, enrichi par les discussions, est considéré comme une « boussole fiable pour orienter les réformes à venir ».

Les participants se sont également penchés sur les décisions gouvernementales issues des précédentes recommandations, notamment le projet majeur d'interopérabilité des services publics. Cette démarche prouve que les observations des citoyens sont non seulement entendues, mais qu'elles inspirent l'action de l'État.

Soro Soungari, point focal Osep du ministère du Patrimoine et de Portefeuille de l'État, a exprimé la gratitude des membres du comité à la ministre d'État et réaffirmé leur engagement à être des ambassadeurs des résolutions. « Nous nous engageons à passer de la délibération à l'action », a-t-il déclaré. Il a indiqué que chaque procédure simplifiée, chaque délai d'attente réduit, chaque accueil amélioré (...) est une victoire qui renforce davantage la confiance entre l'État et ses citoyens.

Dr Ibrahim Lokpo, conseiller technique de la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, a félicité les participants pour la pertinence de leurs contributions. Il a précisé que « le travail ne s'arrête pas ici ». Ainsi, il a encouragé le comité à « s'approprier les résolutions de cette journée et à en être les ambassadeurs », marquant ainsi un pas de plus vers la transformation qualitative du service public en Côte d'Ivoire.