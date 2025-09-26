Cote d'Ivoire: Tanda - Des activités socio-culturelles et sportives au menu de la célébration des 62 ans du Trésor public

Dans le cadre des festivités marquant le 62e anniversaire du Trésor public de Côte d'Ivoire, diverses activités sont organisées au plan régional. Selon une note d'information transmise à la Rédaction le mercredi 24 septembre 2025, la circonscription financière de Tanda dirigée par Draman Alexandre, administrateur des services financiers et trésorier général de ladite ville n'était en marge de cet évènement.

Elle a mobilisé l'ensemble des structures qui la compose, à savoir la Trésorerie générale de Tanda, la Trésorerie principale de Koun-Fao, celle d'Assuefry et l'Agence comptable centrale des dépôts (Accd) de Tanda pour prendre une part active aux festivités. Différentes activités socio-culturelles et sportives étaient au menu de cette célébration.

Elles ont été marquées par une opération de don de sang, le 12 septembre 2025. Cette activité citoyenne a enregistré la participation des autorités administratives et politiques de Tanda, ainsi que des directeurs et chefs de service de la ville. Mais avant, la journée du 11 septembre a été consacrée à la promotion des produits et prestations du Trésor public, à travers une caravane qui a sillonné les rues de la ville.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un tournoi de Maracana a aussi opposé le 10 septembre plusieurs équipes. Cet évènement a également mobilisé les autorités préfectorales, municipales, médicales et sociales du département. Quant à la journée du 5 septembre, les agents ont procédé à la remise de vivres et non-vivres à l'hôpital général de Tanda, à la Caritas et à la grande Mosquée de la ville de Tanda.

Les festivités s'achèveront, selon notre source, par une journée portes ouvertes le mardi 30 septembre. Avant l'apothéose, les agents de la direction régionale du Trésor public de Tanda ont effectué le déplacement à Abidjan pour prendre part à la cérémonie d'ouverture et aux activités officielles du 62e anniversaire, du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2025.