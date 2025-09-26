L'ONG interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains (Ipsdh), en collaboration avec l'entreprise Rmt, chargée de l'exécution des travaux d'extension et de renforcement des réseaux de distribution dans 20 localités en Côte d'Ivoire, a organisé le 18 septembre 2025, à Tabou, une séance de sensibilisation à l'intention des populations locales.

Cette séance a porté sur la lutte contre le Vih/Sida et les Ist/Mst, la lutte contre les Violences basées sur le genre (Vbg) et le harcèlement sexuel, la prévention des risques routiers et électriques, ainsi que la promotion de l'efficacité énergétique.

L'activité visait à informer les habitants sur les risques sanitaires, sociaux et environnementaux liés au projet d'extension et de renforcement du réseau de distribution électrique dans la ville.

La présidente de l'Ong Ipsdh, Josiane Koudou, a souligné que la cohabitation entre les travailleurs venus de divers horizons et les populations riveraines pourrait engendrer des risques de transmission d'Infections sexuellement transmissibles (Ist) et du Vih/Sida, ainsi que des violences basées sur le genre.

Elle a également attiré l'attention sur les dangers d'accidents de la circulation dus à la fréquence des déplacements de véhicules et d'engins, ainsi que sur les risques électriques dans et autour des zones de travaux.

Josiane Koudou a exhorté les populations et les ouvriers à adopter des comportements responsables afin d'assurer la sécurité de tous et de garantir une exécution paisible et efficace du projet.

De son côté, le représentant de l'entreprise Rmt, Koffi Stéphane, a annoncé que la ville de Tabou bénéficiera de l'installation de 800 nouveaux poteaux électriques équipés de lampadaires, ainsi que de huit nouveaux postes de transformateurs.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du lot 7 du projet national d'extension et de renforcement des réseaux de distribution électrique.

Financé par la Banque mondiale, ce projet est mis en oeuvre dans 20 localités à travers la Côte d'Ivoire. Il s'inscrit dans les efforts du gouvernement visant à améliorer l'accès à l'électricité par le développement et la modernisation des infrastructures énergétiques du pays.