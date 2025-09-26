Cote d'Ivoire: 2e Sommet mondial pour le développement social - La justice sociale prônée comme clé d'une prospérité partagée

La ville de Doha accueillera le deuxième Sommet mondial pour le développement social en novembre 2025. Cette rencontre internationale rassemblera des représentants des gouvernements, des travailleurs, des employeurs et de la société civile, 35 ans après le premier sommet.

Dans un document reçu par fratmat.info le 24 septembre 2025, Mme Caroline Fredrickson, directrice du département de la recherche de l'Organisation internationale du travail (Oit), a soutenu que ladite rencontre constitue un moment décisif pour transformer les engagements passés en changements réels.

Pour elle, ce sera l'occasion de réaffirmer la promesse de Copenhague, selon laquelle la justice sociale et un développement économique inclusif sont l'affaire de tous et dans l'intérêt de chacun.

Invitant chacun à agir, elle a par ailleurs rappelé que la Coalition mondiale pour la justice sociale, menée par l'Oit, a déjà réuni des gouvernements, des employeurs, des travailleurs et des partenaires afin de renforcer la coopération et d'accélérer les progrès.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Si nous réussissons, la productivité économique et le progrès social pourront aller de pair. Car au fond, la justice sociale n'est pas une utopie. Elle est la seule voie possible vers un avenir durable pour toutes et tous », a-t-elle déclaré. Elle a toutefois prévenu que les institutions sont aujourd'hui mises à l'épreuve par trois transitions majeures qui bouleversent le monde du travail, à savoir l'urgence climatique et la transition verte ; la révolution numérique et le changement démographique.

Selon elle, ces transformations créent de nouvelles perspectives, mais menacent aussi d'accroître les fractures existantes. « Leur issue dépendra des choix que nous faisons maintenant », a-t-elle ajouté.

Pour rappel, le premier Sommet mondial pour le développement social s'est tenu à Copenhague, au Danemark, du 6 au 12 mars 1995. Rassemblant 186 pays, ses objectifs principaux étaient d'éradiquer la pauvreté, d'accroître l'emploi productif et de renforcer l'intégration sociale.

À l'issue de cette rencontre, il a été conclu que les défis des sociétés sont mondiaux et que, par conséquent, les solutions doivent l'être aussi.