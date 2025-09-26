Tunisie: Gabès - Plus de 4 000 chiens et chats déjà vaccinés contre la rage

26 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Plus de 4 000 chiens et chats ont été vaccinés contre la rage dans le gouvernorat de Gabès jusqu'au 22 septembre, soit un taux de couverture vaccinale d'environ 45 %, a déclaré Tarek Laayouni, chef du service de la production animale au commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Selon ses déclarations à l'Agence TAP, l'objectif de la campagne est d'atteindre un taux de vaccination supérieur à 80 % dans l'ensemble du gouvernorat, d'ici la fin de la campagne.

Tarek Laayouni a indiqué que la situation sanitaire liée à la rage dans la région s'est considérablement améliorée. En 2025, un seul cas d'animal infecté a été enregistré à Gabès, contre plusieurs cas les années précédentes.

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée chaque année le 28 septembre, le CRDA de Gabès prévoit d'installer des tentes vétérinaires dans toutes les délégations du gouvernorat. L'objectif est double : sensibiliser la population à cette maladie et faciliter la vaccination gratuite des animaux de compagnie.

La campagne nationale de vaccination contre la rage, démarrée début septembre, se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'octobre.

